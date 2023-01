Donosni zeleni obveznici PV-Invest – na voljo po spletu

Na voljo sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022–2029 s 4,75-odstotno fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022–2033 s spremenljivo obrestno mero (trimesečni euribor in tri odstotke na leto; prvo leto 4,75 odstotka).Obveznici lahko kupite tukaj: www.mojaelektrarna.com.

Podjetje Moja elektrarna se v Sloveniji ponaša z največjo mrežo sončnih elektrarn, v kateri je 29 sončnih elektrarn s 13 megavati skupne moči, ki letno proizvedejo 14.280 megavatnih ur elektrike in s tem zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida za 9563 ton.

Lastnica Moje elektrarne je PV-Invest, ki je med vodilnimi skupinami s področja fotovoltaike v Evropi in nastopa v desetih državah, kjer ima postavljenih 91 elektrarn z 59 megavati skupne moči, ki letno proizvedejo 84.700 megavatnih ur elektrike in s tem zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida za 37.100 ton.

V kontekstu napisanega vam z velikim veseljem sporočamo, da je slovensko podjetje Moja elektrarna k svoji klasični ponudbi za zakup sončnih modulov dodalo še ponudbo naše lastnice, skupine PV-Invest, ki je na voljo le kratek čas in je zato še toliko bolj zanimiva.

S ponosom predstavljamo zeleni obveznici PV-Invest, ki bosta na voljo le do konca februarja. Tako kot pri produktu Moje elektrarne, najemu sončnih modulov, ki ga ponujamo že deseto leto, sta tudi za obveznici naše lastnice značilni privlačna obrestna mera in varnost naložbe.

Glavni namen izdaje zelenih obveznic PV-Invest pa je, prav tako kot v našem primeru, usmerjen v reševanje okoljske in energetske problematike oziroma, drugače povedano, v zeleno reševanje okoljske problematike, brez rušilnega povratnega vpliva na naravo.

Ali se odločiti za najem sončnih modulov ali na drugi strani za nakup zelenih obveznic, je stvar vaše presoje, saj ima vsaka od ponudb svoje prednosti.

Kljub nekoliko nižji obrestni meri, ki je s svojimi tremi odstotki še vedno krepko nadpovprečna za segment varnih vlaganj, je prednost najema sončnih modulov vsekakor v tem, da traja obdobje vezave le leto dni in da boste svoja sredstva prejeli na račun že mesec dni potem, ko boste pretrgali pogodbo. Vrednost najema posameznega sončnega modula je 1500 evrov.

Po drugi strani pa imate vlagatelji pri zelenih obveznicah naše lastnice možnost izbire med dvema oblikama, fiksno (4,75 odstotka) in spremenljivo obrestno mero (trimesečni euribor in tri odstotke na leto, prvo leto 4,75 odstotka). Obresti so pri obveznicah v obeh primerih višje, a je obdobje vezave daljše. Vrednost nakupa posamezne obveznice znaša tisoč evrov.

Vsekakor predlagamo, da v miru in temeljito razmislite, v naši pisarni pa smo vam vsak dan že ob 8. uri zjutraj na voljo za vsa dodatna pojasnila. Vabimo vas, da se nam tudi s tem projektom plemenitenja svojih presežnih finančnih sredstev pridružite pri skrbi za ohranjanje okolja in pridobivanja čiste električne energije.

Zelena obveznica Izraz zelena obveznica (green bond) opisuje vrednostni papir s predvidenim izplačilom obresti, ki se uporablja za financiranje okoljskih in podnebnih projektov. Izdaja zelenih obveznic podjetju PV-Invest omogoča gradnjo in pridobivanje novih elektrarn za proizvodnjo trajnostne električne energije – z močjo narave. Proizvodnja električne energije s pomočjo fotovoltaike in malih hidroelektrarn je izjemno učinkovita, ima zelo dober izkoristek in majhen ekološki odtis. Vsaka elektrarna družbe PV-Invest je v povprečju v prvem letu svojega obratovanja pripomogla k zmanjšanju tolikšne količine izpustov ogljikovega dioksida, kot je je proizvedla izdelava posameznih komponent elektrarne. Poleg tega je fotovoltaika rastoči trg ogromnih razsežnosti. Da bi lahko pokrili hitro naraščajoče povpraševanje po energiji, prijazni do okolja, PV-Invest razvija tudi številne druge fotovoltaične projekte v Avstriji in nekaterih drugih državah srednje in južne Evrope, prek našega podjetja Moja elektrarna v velikem obsegu tudi v Sloveniji.

Kontakt: Moja elektrarna, d. o. o., Partizanska 5, Maribor Tel.: + 38659 102 858 E-pošta: info@mojaelektrarna.si Spletni naslov: www.mojaelektrarna.com, kjer lahko obveznici tudi kupite po spletu.

Pomembne informacije

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

NAMEN

tega besedila je izključno oglaševanje javne ponudbe vrednostnih papirjev družbe PV-Invest GmbH, FN 331809f, Lakeside B07, A 9020 Celovec (v nadaljevanju izdajatelj ali družba).

To besedilo ni niti prospekt niti ponudba vrednostnih papirjev ali vabilo k oddaji ponudbe, niti ni osebno priporočilo za vrednostne papirje izdajatelja. Ponudbo vrednostnih papirjev izdajatelja sestavljajo izključno osnovni prospekt (v nadaljevanju prospekt), ki ga je odobril luksemburški organ za finančni nadzor (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF), in pripadajoči končni pogoji za vsako posamezno izdajo vrednostnih papirjev (v nadaljevanju končni pogoji).

OBVESTILO

v skladu s 4. odstavkom avstrijskega zakona o kapitalskih trgih KMG (Kapitalmarktgesetz)

Prospekt je izdajatelj v skladu z zakonskimi zahtevami objavil na svoji spletni strani v razdelku Investor Relations, brezplačno pa je na voljo tudi na sedežu družbe PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, v običajnem delovnem času družbe.

OPOZORILO

Vlagatelji morajo svojo odločitev o naložbi sprejeti izključno na podlagi javno objavljenega prospekta, ki ga je odobril luksemburški finančni nadzorni organ CSSF, in končnih pogojev, ki veljajo za posamezno izdajo. Vlagatelji se morajo pri sprejemanju naložbene odločitve zanašati izključno na lastno oceno družbe in vrednostnih papirjev, ki jih izda družba, vključno z njihovimi prednostmi in tveganji, povezanimi z naložbo v vrednostne papirje. Vlaganje v vrednostne papirje družbe vključuje pomembna tveganja, vključno z delno ali popolno izgubo vloženega kapitala in tveganjem, da naložba ne bo prinesla nobenega donosa. Poleg tega ta naložba ne spada med naložbe, za katere bi bilo zakonsko zagotovljeno jamstvo in odškodnine za vlagatelje. Vlagatelji se morajo pred svojo odločitvijo o naložbi podrobno seznaniti s priložnostmi in tveganji, ki jih prinašajo ti vrednostni papirji, ter po potrebi poiskati tudi pravni ali davčni nasvet. Pri tem naj bodo še posebej pozorni na tveganja, ki so v prospektu navedena od strani 20 naprej.

DODATNA POJASNILA

Vsi zainteresirani kupci obveznic PV-Invest (zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero) lahko opravijo sprejem obveznic na trgovalni račun pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d., informacije o prenosu obveznic lahko dobite tudi na telefonski številki 02 2292081 in po elektronski pošti sib@nkbm.si. Pogoj za nakup obveznic je odprt trgovalni račun za vrednostne papirje pri eni od slovenskih bank ali borznoposredniških družb; če trgovalnega računa še nimate, ga lahko odprete pri bankah in borznoposredniških družbah, med katerimi je tudi Nova KBM d. d. Kupci obveznic, ki so vešči spletnega poslovanja, lahko nakup opravijo tudi sami neposredno na naslovu www.mojaelektrarna.com.

Prospekt je objavljen na spletni strani izdajatelja obveznic PV-Invest GmbH. Predstavitev izdanih obveznic je na voljo na spletni strani podjetja Moja elektrarna d. o. o. na povezavi www.mojaelektrarna.com, v fizični obliki pa na sedežih obeh podjetij, PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Celovec, in Moja elektrarna d. o. o., Partizanska cesta 5, 2000 Maribor. Zainteresiranim vlagateljem lahko pošljemo predstavitev obveznic tudi po elektronski ali navadni pošti. Izdani sta dve obveznici, zelena obveznica PV-Invest 2022-2029 s fiksno obrestno mero in zelena obveznica PV-Invest 2022-2032 s spremenljivo obrestno mero. Obseg emisije pri vsaki obveznici znaša 10.000.000 EUR. Zapadlost prve je 30. 11. 2029, druge pa 30. 11. 2032. Obrestna mera pri prvi je 4,75 % letno, pri drugi pa 3-mesečni euribor + 3 % letno (prvo leto 4,75 %). Če javna ponudba ne bo predčasno zaključena, traja vpisno obdobje do 28. 2. 2023. Datum izdaje: 30. 11. 2022. Obveznice kotirajo na Dunajski borzi. Plačilno mesto: Baader Bank AG.

PROSPEKT in KONČNI POGOJI

Prospekt, ki ga je 14. oktobra 2022 potrdil luksemburški nadzorni organ za finančne trge Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF in o katerem so bili uradno obveščeni avstrijski zvezni organ za finančni nadzor BaFin, avstrijski zvezni organ za nadzor finančnih storitev FMA in slovenski organ ATVP, ter z njim povezani končni pogoji in povzetka specifikacij so vam na voljo na spodnjih povezavah

