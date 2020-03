DoPrinesi.si, spletna platforma, ki bo povezala Slovenijo

V razmerah, ko nas zaradi pandemije covid-19 vsak dan novi ukrepi omejujejo pri gibanju, srečevanju, nakupovanju, podjetja, institucije in posamezniki iščejo hitre in učinkovite samooskrbne rešitve. Eno takih je razvila ekipa partnerjev, ki je postavila platformo DoPrinesi.si. Svoje znanje so združili Formitas skupina, Fabulatorij, Kreatorij in ekipa Tech Sumo. Od ideje do postavitve platforme, ki je, mimogrede, povsem neprofitni projekt, so potrebovali okroglih 10 dni.



Platforma DoPrinesi.si je internetna stična točka, ki povezuje vse prebivalce Slovenije; vse, ki ponujajo svoje izdelke, one, ki te izdelke potrebujejo, in tiste vmes, ki lahko enim in drugim ponudijo pomoč.

Ključna je samooskrba

Ključno načelo je samooskrba. Ekipa partnerjev je iskala rešitve, »ki bodo najbolj ranljivim skupinam omogočale na brezstičen način najti pomoč in ki bodo hkrati omogočile delo, zaslužek in preživetje tistim, ki pridelujejo, predelujejo ali kakorkoli drugače razpolagajo z izdelki, a jih vsak dan težje distribuirajo«. Kriza, ki jo je naplavil virus, je razkrila, kako pomembna je samooskrbna sposobnost posamezne države.



Avtorji stičišča pojasnjujejo: »Omogočamo vam, da naročite sveže, dobre, domače, slovenske izdelke pri slovenskih kmetih, podjetnikih, domačih pridelovalcih in predelovalcih ter mnogih drugih. Nekateri bodo naročene izdelke dostavili do vaših vrat, kot je le najhitreje mogoče.«



V stičišče se lahko prijavijo ponudniki izdelkov in ljudje, ki potrebujejo pomoč pri oskrbi. In pri tem ni mišljen le nakup v trgovini ali lekarni, ampak tudi pomoč pri vsakodnevnih opravilih, kot je na primer sprehajanje štirinožnega prijatelja. V nekaj dneh bodo lahko na spletni strani vpisali, kakšno pomoč potrebujejo. Že ta trenutek pa se lahko v stičišče prijavijo tudi vse, ki bi bili pripravljeni pomagati pri oskrbi kot prostovoljci. Snovalci napovedujejo, da bo portal z vsemi funkcionalnostmi lahko začel delovati v nekaj dneh.

​Gibanje Goodvertising Adria

Kupljeno bo torej mogoče plačevati brezstično, kupovanje pa ne bo vsebovalo članarin, provizij ali drugih dodatnih stroškov, ki bi utegnili zvišati cene izdelkov. Cena na platformi je taka, kot jo je določil ponudnik. Kot poudarjajo avtorji, je njihov primarni motiv delati dobro, k temu pa bodo povabili tudi enako misleče podpornike, podjetja in institucije.



​Spletno stičišče doprinesi.si je prvi projekt v Sloveniji, ki je podpisan z blagovno znamko gibanja Goodvertising Adria. Koncept Goodvertisinga, ki ga v svetu predstavlja Thomas Kolster, v naši regiji pa ga od letošnjega leta vodi agencija Formitas skupina, temelji na ideji, da pri upravljanju znamk in pri oglaševanju »delamo dobro«. Projekt DoPrinesi.si z imenom welovelocal.hr že pripravljamo za vstop na Hrvaško, skupaj z avtorjem koncepta pa iščejo možnosti za širitev v druge evropske države.