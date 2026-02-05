Dr. Bojana Beović: Med pandemijo bi morali ljudi popolnoma zapreti

Slovensko zdravstvo ne potrebuje le več denarja – potrebuje več fleksibilnosti, boljše vodenje in jasen cilj: pacienta v središču. V tej epizodi podkasta Supermoč s prof. dr. Bojano Beović govorimo o tem, zakaj trenutna organizacija in pravila pogosto »konzervirajo« sistem, zakaj imajo vodstva ustanov zvezane roke in zakaj mladi zdravniki odhajajo – ne (samo) zaradi plač, ampak tudi zaradi kulture dela, pogojev in rigidnih oblik zaposlitve.

Pogovor odpira konkretna vprašanja: kaj pomeni »javno« v zdravstvu, ali naj bo merilo lastništvo ali javno financirana storitev, kako privabiti in obdržati kader ter kako urediti sistem tako, da bo bolj dostopen, učinkovit in človeški – za paciente in za zaposlene.

Podkast Supermoč, gostja dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice Slovenije. FOTO: Marko Feist

V medicini je perfekcionizem skoraj vgrajen v opis delovnega mesta. Od zdravnikov pričakujemo, da bodo »vedno našli rešitev«, da bodo mirni, natančni, pravilni – in da bo rezultat, če je le mogoče, najboljši. A ravno tu se začne napetost, ki jo zdravniki dobro poznajo: medicina ni matematika, temveč znanost o naravi in človeškem telesu – in v naravi popolnosti preprosto ni.

Prof. dr. Bojana Beović v pogovoru opozori, da je določena mera perfekcionizma nujna, saj brez nje ni varne in kakovostne obravnave. Toda hkrati je treba sprejeti realnost, da za mnoge bolezni še nimamo dokončnih odgovorov, včasih pa se tudi ob najboljšem znanju in izkušnjah izid preprosto ne izteče, kot bi si želeli.

In tu je morda tisti paradoks, ki ga javnost premalokrat razume: zdravnikova »supermoč« ni v tem, da je nezmotljiv, ampak da zna živeti z nepopolnostjo – ter kljub njej naslednji dan znova stopiti pred pacienta.

Frustracije, ki jih ne vidiš iz čakalnice

Prof. dr. Bojana Beović: »Določena mera perfekcionizma je v medicini nujna – a popolnost ni vedno dosegljiva.« Foto: Marko Feist

V epizodi dr. Bojana Beović odkrito govori o frustracijah, ki so sestavni del poklica: o občutku nemoči, ko pacient pričakuje rešitev, medicina pa ima le omejene možnosti. Takrat se pogosto zgodi še nekaj: pacient (ali svojci) razočaranje preusmerijo v kritiko sistema ali zdravstvenega osebja.

A medicina ni vsemogočna – in zdravniki to vedo bolje kot kdorkoli. Zato se morajo naučiti dveh težkih lekcij: kako biti dovolj perfekcionist, da delaš dobro, in dovolj realen, da se ne zlomiš, ko popolnost ni dosegljiva.

Smrt kot del življenja – in zakaj je v srednjih letih najtežje

Ena najbolj človeških tem pogovora je tudi dojemanje smrti. Dr. Beović opiše, da zdravniki ob starejših pacientih pogosto vidijo sprijaznjenost – občutek, da je življenje zaokroženo. A ko se smrt dotakne človeka v srednjem življenjskem obdobju, ostaja čustveno bistveno bolj obremenjujoča. Takšni primeri se zdravnikom vtisnejo globoko – in so eden od tihih vzrokov, ki delajo ta poklic psihološko tako zahteven.

Med pandemijo: ko zdravnik postane »medijska figura«

Dr. Beović se dotakne tudi svoje nepričakovane vloge javne osebe med pandemijo covida-19. Opisuje, kako je sprva podcenila razsežnost medijske pozornosti – in kako je šele s časom postalo jasno, koliko različnih interesov, strahov in interpretacij se v času krize zgrne v javni prostor.

Retrospektivno komentira tudi nekatere ukrepe (na primer omejitve gibanja), pri čemer poudari, da so bili mnogi poskusi usmerjeni v zmanjševanje stikov – četudi so v praksi lahko delovali nespretno ali »nelogično«. Pogovor se dotakne tudi mitov, ki so spremljali cepljenje; dr. Beović poudari, da resne statistike ne podpirajo senzacionalnih trditev o porastu rakavih ali kardiovaskularnih obolenj zaradi cepiv.

Izgorelost in delovni pogoji: realnost za zaprtimi vrati

Poseben del epizode je namenjen izgorelosti in (prevečkrat spregledanim) delovnim pogojem. Ne gre le za ure in dežurstva, temveč za občutek, da sistem od ljudi zahteva maksimum, hkrati pa jim pogosto ne nudi osnovne podpore: od organizacije dela do čisto praktičnih zadev (prostori, logistika, infrastruktura).

Dr. Beović opozori tudi na pomanjkanje sistemske pomoči za zdravstveno osebje v primeru akutne stiske – in na pomen kolegialne podpore, ki je v praksi pogosto prva linija »psihološke prve pomoči«.

Prihodnost slovenskega zdravstva: manj ideologije, več pacienta

Bojana Beović v pokastu Supermoč: »Prihodnost sistema je v tem, da je manj togosti, več avtonomije pri vodenju in boljši pogoji za mlade kadre – da pacient res pride v središče.« FOTO: Marko Feist

V drugem delu pogovora dr. Beović izpostavi, da slovenski javni zdravstveni sistem zavira tog organizacijski in ideološki okvir. Po njenem je eden ključnih problemov, da javno pogosto razumemo kot državno ali občinsko lastništvo, namesto da bi bil fokus na tem, da se storitve financirajo iz javno zbranih sredstev in da so za pacienta dostopne pravočasno.

Ključno vprašanje prihodnosti je tudi kader. Mladi zdravniki in medicinske sestre vse bolj iščejo fleksibilne oblike dela in boljše ravnotežje med poklicem in življenjem – sistem pa je pri tem pogosto okoren. Dr. Beović poudari, da bi morali prav to željo po fleksibilnosti obrniti sistemu v prid, ne proti njemu.

Pri tem opozori še na vodenje: vodstva zdravstvenih ustanov imajo pogosto omejeno avtonomijo zaradi pravil in predpisov, kar otežuje učinkovito organizacijo dela. Po njenem bi morali omogočiti več manevrskega prostora tam, kjer se odloča o vsakdanji učinkovitosti – in to usmeriti v skupni cilj: pacient v središču.