V času, ko podjetja hkrati iščejo večjo produktivnost in več smisla pri delu, dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana ponuja preprost, vendar zahteven odgovor: napredujejo tisti, ki hitreje poskušajo in hitreje popravljajo. Mladi to počnejo naravno. Priznajo, da ne vedo vsega, in še preden se večina odraslih odloči za prvi poskus, oni že preizkusijo tri različice.

Mladi zmagajo, ker si dovolijo testirati hitreje kot njihov strah. V podkastu Super moč, gost Jernej Pintar.

Ta kondicija — vztrajnost in prilagodljivost — je bila v podkastu Supermoč rdeča nit pogovora z dr. Jernejem Pintarjem.

V Tehnološkem parku Ljubljana kombinacijo vztrajnost in prilgadoljivost pretvarjajo v delovni standard: manj govorjenja o načrtih in več merljivih, majhnih korakov, ki se dogajajo vsak teden.

Mladi zmagujejo, ker testirajo hitreje kot njihov strah

Vzorec se ponavlja. Mlade ekipe ne zagovarjajo svojega ega, ampak svoj napredek. Neuspeh ni sramota, temveč podatek, ki ga je treba izmeriti. Ko je napaka merjena, postane naložba v učenje. Ko je napaka skrita, postane strošek, ki upočasni celotno podjetje.

»Ko nekaj hočejo, poskusijo deset strategij. To je kompetenca, ki jo moramo ohraniti skozi življenje,«pravi dr. Pintar.



Lekcija za vodstva je jasna, je v podkastu Supermoč dejal Pintar: "Najprej trije preprosti prototipi, nato premislek, šele zatem velika predstavitev. Ritmi dela naj bodo tedenski. Petek je dan za oddajo konkretnega rezultata, ne za mirage ponedeljka, ko si le obljubimo, da bomo nekaj začeli".

Umetna inteligenca deluje v ozkih nišah

Večina projektov z umetno inteligenco se zalomi zato, ker ciljajo preširoko in prehitro. Uspeh pride, ko je bolečina natančno opredeljena, ko se iterira na resničnih podatkih in ko se rešitev vgradi v resničen proces z jasnim lastnikom rezultata.

Pogum ni hrup. Pogum je mirna disciplina, ko 10.krat popraviš in 1-krat prodaš. V podkastu Supermoč, gost dr. Jernej Pintar.

Delovni okvir je preprost: najprej prepoznaj eno bolečino z jasnim merilom uspeha, nato štiri do šest tednov hitro preizkušaj na resničnih podatkih, na koncu pa rešitev integriraj v vsakdanji proces in odgovornost dodeli osebi, ki bo skrbela za rezultate — ne osebi, ki je zgolj navdušena nad orodjem. Tako nastanejo prihranki in dodatni prihodki, ki preživijo pogled finančnega direktorja.

»Udobje ti znižuje pogum, znižuje srečo. Znižaj udobje in življenje spet steče,«

pravi dr. Pintar.



Udobje znižuje pogum in redko prinaša srečo

Prevelika udobnost vodenja proizvaja počasnost. Udobje je dobro za počitek, ni pa dobro kot strategija. Ko vodstvo preveč ščiti udobje, razvodeni standarde, ustavi rast in utiša ambicije.

Tri navade, ki delujejo: Tedenski preizkus z vnaprej postavljenim merilom uspeha in obvezno oddajo v petek. Devetdeset dni osredotočene rabe umetne inteligence na eni sami, jasno določeni težavi. Poskusno sodelovanje z velikim partnerjem šele, ko obstaja sponzor iz najvišjega vodstva in ko je vnaprej zapisana preprosta enačba donosnosti.

Praktičen prevod v vsakdan je jasen. Namesto statusnih sestankov uvedimo tridesetminutno srečanje o kulturi, na katerem ekipa pove, kaj dviguje ali ruši energijo. Standarde zapišimo v merljive kazalnike, ne v slogane. Težke kadrovske odločitve sprejmimo prej, ne pozneje, ker je neodločnost najdražji luksuz.

Tehnološki park Ljubljana kot delujoč sistem

Tehnološki park Ljubljana po besedah Jerneja Pintarja ni le naslov, temveč delujoč sistem. Najprej je tu prostor in tempo, ki omogočata hitro in poceni testiranje. Nato je tu mreža odnosov med raziskovalci, podjetji, mestom in vlagatelji. Tretji element je skupnost, kjer se dogaja resnično učenje — med vrstniki, ne med brošurami.

»Skupnost ni dekor. Skupnost je motor,« pogosto slišimo v parku. Ko se velike družbe povezujejo z mladimi ekipami, uspe, ko velik sistem odstrani ovire, ki dušijo hitrost. Potrebna je vitka vključitev v procese, sponzor iz najvišjega vodstva, en sam preizkus s preprosto računico donosnosti in jasen rok dvanajstih tednov. Šele nato pridejo objave za javnost.

Pogum kot navada, ne kot mit

Pogum ni dramatičen krik, temveč niz majhnih, ponovljivih navad. Ne gre za to, da bi ljudem ukazali naj tvegajo več. Gre za to, da tveganje spremenimo iz meglenega v merljivo in iz nepovratnega v takšno, ki ga je mogoče hitro popraviti.

