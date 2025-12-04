Dr. Kenan Crnkić: »Pomembno je, da ti življenje uspe«

Serijo podkastov Supermoč ustvarjam z eno samo radovednostjo: od kod svojo notranjo moč črpajo ljudje, ki jih občudujemo na odru, v poslovnem okolju ali vsakdanjem življenju? Kako jim uspeva, ali sploh spijo, kje si polnijo baterije in, predvsem, zakaj počnejo to, kar počnejo?

Tokratni gost je bil človek, ki ga poznam že več let – dr. Kenan Crnkić. Najina profesionalna pot se je večkrat križala, toda šele zdaj sva pred mikrofonom v podkastu Supermoč odprla teme, o katerih si pogosto lažemo: kaj je v resnici uspeh, kje se začne sreča, zakaj nam čas polzi skozi prste kot bela mivka in katerega volka v sebi zares hranimo.

Največja supermoč: verjeti

Crnkićeve knjige se začnejo brez olepševanja. V uspešnici Pazi, katerega volka hraniš bralca na prvih straneh pričaka stavek: »Ti boš umrl.« V podkastu ga vprašam, ali je takšen začetek sploh v slogu Supermoči.

Dr. Kenan Crnkić je doktor ekonomskih znanosti in avtor regionalnih uspešnic 7 skrivnosti uspeha ter Pazi, katerega volka hraniš, knjig. FOTO Marko Feist

»Seveda,« se nasmehne. »Človek je dobil Nobelovo nagrado, ker je dokazal, da je samo negotovost gotova. Ko sprejmeš, da boš enkrat gotovo umrl, začneš gotovo živeti.«

Ko ga izzovem, ali je v tem stavku skrita supermoč, odgovori brez oklevanja: »Največa supermoč je verovanje, torej, življenje brez dvomov.«

Na vprašanje, v kaj pravzaprav verjame on sam, mi mirno razloži, da je smisel življenja življenje s smislom:

»'What’s your why?' Zakaj si danes vstal? Zakaj živiš? Jaz verjamem, da to, kar delam, ljudem spreminja življenje na bolje – in to vidim vsak dan.«

Banka življenja: 86.400 sekund na dan

Kot doktor ekonomije ima rad metafore, povezane s številkami. Ena njegovih najbolj prepoznavnih je banka življenja. Med pogovorom mi znova nariše isto sliko, kakršno opisuje v knjigah:

»Vsako jutro bi nam neka banka na račun nakazala 86.400 enot. Denarja ne bi mogli prihraniti, do konca dneva bi ga morali porabiti. Banka pa bi nekega dne lahko preprosto rekla: konec je. Ta banka obstaja. Ime ji je čas,« poudari.

»Lahko imaš vse, pa se v notranjosti počutiš praznega,« poudari Kenan Crnkić. Prava supermoč je sposobnost, da prepoznamo, kaj nas v resnici hrani – in česa je v našem vsakdanu preprosto preveč. FOTO Marko Feist

Tri navade, ki ti lahko spremenijo življenje

Ko govoriva o tem, koliko lažje skrbno ravnamo z denarjem kot s časom, dr. Kenan Crnkić doda še eno misel, ki jo je vredno zapisati: »​Najvrednejša valuta danes je čas. Mi smo bogati toliko, kolikor časa imamo. Uspešni smo pri tem, kako ta čas upravljamo. Srečni toliko, kolikor v tem času znamo uživati, izpolnjeni pa toliko, kolikor se bo o našem času govorilo še po tem, ko nas ne bo več.«

Kenan je kot coach vsak dan v stiku z zelo uspešnimi ljudmi, ki si želijo sprememb. Ko ga prosim za tri konkretne navade, ki bi jih – brez velikih teorij – lahko uvedli že danes, dobim zelo jasen odgovor.

1. Vstopi v dan na papirju

»Če nimaš načrta, postaneš del tujega,« pravi. Predlaga, da si vsak dan na list napišemo ne le listo​ to-do, ampak tudi listo​ to-be – kaj bomo naredili in kdo želimo tisti dan biti.

»Načrtuješ tudi srečo: čas zase, masažo, sprehod, kavo z nekom, ki ti je drag. Brez načrta – padaš.«

2. Odmor sredi dneva: kava z generalnim direktorjem svojega življenja

Sredi dneva, ko smo najbolj v stresu, predlaga, da se za 15–30 minut »sestanemo sami s seboj«.

»Jaz temu pravim kava z generalnim direktorjem tvojega življenja. Ne moreš direktorju reči: ‘Ne bom prišel.’ Tudi sebi ne bi smeli,« pravi. Ta trenutek je namenjen samo temu, da preverimo, kje smo in ali živimo svoj dan ali nas nosi avtomatizem.

3. Večerni trening hvaležnosti

Vsak večer pred spanjem na papir zapišemo pet do deset stvari, za katere smo bili tisti dan hvaležni.

»Podzavest je povezana s pisanjem,« razloži. »Ko pišeš, treniraš mišico hvaležnosti. Sreča je kot veter – ne vidiš je, jo pa občutiš. Nemogoče je biti hvaležen in nesrečen hkrati.«

Krog vpliva namesto vloge žrtve

Ko v pogovoru odpreva temo balkanskega jamranja, mi potrdi nekaj, kar smo v Sloveniji sami večkrat priznali: vlogo žrtve igramo skoraj profesionalno. »Ljudje na Balkanu igrajo vlogu žrtve za Oskarja,« se nasmehne, a hkrati ostane zelo resen.

Crnkić veliko govori o »notranjem miru« kot novi valuti. V času, ko je vse merljivo – od produktivnosti do korakov na telefonu –, je sposobnost, da ostanemo zbrani, mirni in povezani sami s seboj, ena najredkejših kompetenc. FOTO Marko Feist

Uspeh, sreča in praznina na vrhu

Razloži mi svojo prispodobo dveh krogov:in. Prvi vključuje vse, glede česar smo lahko samo zaskrbljeni (globalna politika, geopolitične napetosti, gospodarske krize), drugi pa vse tisto, na kar lahko neposredno vplivamo (s kom bomo pili kavo, kaj bomo brali, kaj bomo poslušali, kaj bomo danes naredili za svoje zdravje). »Večina ljudi 80 odstotkov časa preživi v krogu zaskrbljenosti. Uspešni in srečni ljudje pa 80 odstotkov časa v krogu vpliva,« poudari. Ko ga vprašam, kdaj in kako odložiti vlogo žrtve, je zelo konkreten. »Preprosto odložiš vlogo žrtve. prevzameš nadzor nad svojim življenjem in svojo pozornost preusmeriš v krogu vpliva. Takrat se začne življenje res spreminjati,« pravi.

V podkastu ga prosim za najbolj zgoščeno definicijo uspeha in sreče. Odgovor pride v enem izdihu: »Uspeh je dobiti tisto, kar želiš. A sreča je želeti tisto, kar si dobil.«

Ker v podjetniških in voditeljskih okoljih vsak dan srečujem ljudi, ki imajo na papirju vse, a so v sebi izčrpani, ga vprašam, kaj se zgodi, ko na vrhu ostaneš sam, z notranjo praznino.

»To je strašno,« pravi. »Veliko ljudi je formalno uspešnih – imajo milijone, status, priznanje. A če globoko v sebi čutijo, da niso srečni in da v vsem tem ne vidijo smisla, potem jim v življenju ni uspelo. Zato vedno pravim: ni pomembno, da si v življenju uspešen, ampak da ti življenje uspe.«

Liderstvo, coachi in pet stopenj vodenja

V času, ko je beseda leadership ena najbolj zlorabljenih poslovnih fraz, me zanima Kenanov pogled na vodenje. Kot certificirani coach po programu Johna Maxwella dobro pozna svet vrhnjega menedžemnta. »Ne moreš biti lider, če ne maraš ljudi. Leaders are dealers of hope – dilerji upanja. Ljudem moraš pomagati, da v sebi vidijo 'desetko' in iz sebe potegnejo maksimum.«

V podkastu Supermoč pozove vse s supermočno mislijo, ki navdihne: »Moje življenje je vredno. Tvoje tudi. Dvigni standarde in iz svojega življenja naredi mojstrovino.«

Celoten pogovor z dr. Kenanom Crnkićem lahko poslušate in si ga ogledate v videopodkastu Supermoč na spletnem mestu delo.si, youtube, in spotify ...