dr. Marko Jaklič: Morda bomo po krizi vsi nosili maske

Dr. Marko Jaklič je redni profesor poslovne ekonomije na Ekonomski fakulteta v Ljubljani. Sodeloval je v skupini ekonomistov, ki je vladi pod vodstvom Mateja Lahovnika pomagala pri oblikovanju smernic proti kriznih korona ukrepih. Kljub dobrim ukrepom pa Jaklič priznava, da za vse ni enako poskrbljeno.»Tistim, ki so zaposleni in bodo na čakanju, se življenje in status zaradi 20 odstotnega znižanja plače, ne bo spremenilo. Pri espejevcih pa temu ni tako. 70 odstotkov minimalne plače je nekaj čez 400 evrov in je to manj kot nadomestilo za brezposelnost. Ob tem je potrebno vedeti, da imajo mnogi visoke fiksne stroške; najemnine, zavarovanja, stroške položnic v poslovnem prostoru. Ti posamezniki bodo težko preživeli, če nimajo rezerve. Pri pripravi ostalih predlogov smo izhajali iz dejstva, da velikih rezerv ni, zato jih to, kot opozarjajo tudi sami samozaposleni in kulturniki, postavlja v neenak položaj. Če je nadomestilo za brezposelnost minimalni standard revščine, so samozaposleni postavljeni pod to mejo, vsekakor pa tudi niso obravnavani enakopravno v odnosu do delavcev na čakanju« pojasnjuje sogovornik.