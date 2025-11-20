  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Dr. Rudi Rizman: Intelektualci v času dronov, TikToka in vojn: zakaj njihov glas še vedno šteje

    V podkastu Supermoč z dr. Rudijem Rizmanom o tem, kaj pomeni biti intelektualec v času, ko vojne spremljamo v živo na telefonu, algoritmi odločajo, kaj bomo videli, in ko je hrup mnenj močnejši od tišine razmisleka?
    "Ključno je, da ostanemo zdrava, trdna družba, ki ne podleže cinizmu in apatičnosti", je v podkastu Supermoč dejal dr. Rudi Rizman. Foto:Marko Feist
    Galerija
    "Ključno je, da ostanemo zdrava, trdna družba, ki ne podleže cinizmu in apatičnosti", je v podkastu Supermoč dejal dr. Rudi Rizman. Foto:Marko Feist
    Petra Kovič
    20. 11. 2025 | 15:00
    A+A-


    V podkastu Supermoč sociolog dr. Rudi Rizman brez olepševanja opiše današnji svet kot kombinacijo Kafke, Orwella in Hobbesa – svet, v katerem mednarodno pravo pogosto obstaja le na papirju, človek človeku pa prepogosto znova postaja volk.

    Svet brez pravil: od Gaze do Ukrajine

    Rizmanov pogled na sodobni svet je trezen in neprijeten: živimo v času, ko se pravila pišejo sproti in jih tisti z močjo brez posledic prelamljajo. Gaza, Ukrajina, Sudan – to niso samo geografska imena, temveč opomniki, kako krhka je ideja mednarodnega prava in kako hitro zdrsnemo v »svet brez pravil«, o katerem je pisal Hobbes.

    Najbolj ga prizadenejo otroci. Otroci v Gazi, ki že dve leti ne hodijo v šolo. Otroci, ki odraščajo ob bombah namesto ob zvezkih. Ko govori o njih, naredi kontrast z vsakdanom svojih vnukinj – varnim, urejenim, polnim priložnosti. Ta razlika ni le statistika, ampak moralni šok: če ne reagiramo, smo soodgovorni.

    Intelektualec: ne guru, ampak tisti, ki ne molči

    Dr. Rudi Rizman v podkastu Supermoč:
    Dr. Rudi Rizman v podkastu Supermoč: "Evropa ne more več živeti v iluziji, da je vojna nekaj, kar se dogaja drugje. Droni, hibridno vojskovanje, kibernetski napadi – vse to je realnost, na katero se mora prilagoditi". Foto: Marko Feist
    Sociolog dr. Rudi Rizman se je v Supermoči spomnil srečanja z Umbertom Ecom, ki se je ukvarjal s smrtjo, krhkostjo človeka in pomenom umetnosti. A ob tem je ostal zelo političen: opozarjal je na nevarnost populizma in avtoritarnih voditeljev – od Berlusconija do Trumpa. Foto: Marko Feist
    Sociolog dr. Rudi Rizman se je v Supermoči spomnil srečanja z Umbertom Ecom, ki se je ukvarjal s smrtjo, krhkostjo človeka in pomenom umetnosti. A ob tem je ostal zelo političen: opozarjal je na nevarnost populizma in avtoritarnih voditeljev – od Berlusconija do Trumpa. Foto: Marko Feist
    Rizman vztraja, da pravi intelektualec ne išče odra, ampak odgovornost. Njegova ključna lastnost ni ego, temveč skromnost. Ne skromnost kot poniževanje, ampak kot profesionalna etika: zavest, da ne veš vsega, a si dolžan spregovoriti, ko vidiš krivico.

    V zgodovini so bili intelektualci pogosto glasniki sprememb – od Martina Luthra Kinga do Nelsona Mandele in Václava Havla. Niso imeli tankov, imeli so mehko moč: moralno avtoriteto, prepričljivost, vztrajnost. Danes, ko se zdi, da prostor zasedajo influencerji in troli, Rizman opozarja, da se ta mehka moč nikakor ni izpela – je pa zanemarjena.

    "Treba je investirati v prihodnost, tudi če rezultatov ne bo videti takoj," pravi. Intelektualec deluje z dolgim horizontom, ne v logiki všečkov.

    Čustva niso slabost, ampak dolžnost

    Rizman ne beži pred lastno ranljivostjo. Ko govori o posnetkih iz Gaze, ne nastopa kot hladen analitik, temveč kot človek in dedek. Občutek soodgovornosti ga sili, da piše, predava, opozarja.
    Za njega intelektualec ni nekdo, ki se dvigne nad čustva, temveč nekdo, ki jih zna pretvoriti v etično dejanje: v besedo, angažma, upor.

    Umberto Eco, smrt in opozorilo pred avtoritarci

    "Ključno je, da ostanemo zdrava, trdna družba, ki ne podleže cinizmu in apatičnosti", je v podkastu Supermoč dejal dr. Rudi Rizman. Foto:Marko Feist
    V podkastu se Rizman spomni tudi osebnega srečanja z Umbertom Ecom. V svoji zadnji knjigi se je Eco ukvarjal s smrtjo, krhkostjo človeka in pomenom umetnosti. A ob tem je ostal zelo političen: opozarjal je na nevarnost populizma in avtoritarnih voditeljev – od Berlusconija do Trumpa.

    Za Rizmana je to opozorilo še bolj aktualno danes. Avtoritarni voditelji ne potrebujejo resnice, potrebujejo strah. In strah se najlažje vzdržuje z zunanjim sovražnikom – z vojno, realno ali potencialno.

    Avtoritarni režimi potrebujejo vojne

    Po Rizmanovih ocenah danes več kot pet milijard ljudi živi pod avtoritarnimi režimi. To niso ekscesi, to je nova normalnost. Putin, severnokorejski diktator, kitajsko vodstvo, pa tudi populisti v demokracijah – vsem je skupno eno: vojna (ali grožnja z njo) je orodje za utrjevanje oblasti.

    Vojna preusmeri pozornost od korupcije, neenakosti, socialnih problemov. Ustvari občutek oblegane trdnjave, v kateri je vsak dvom avtomatsko označen za izdajo. Demokracija pa v takem vzdušju ne umre z enim udarcem, ampak s tisoč majhnimi kompromisi.

    Tehnologija, umetna inteligenca in nova osamljenost

    Rizman se dotakne tudi tehnologije in umetne inteligence. Ni tehnofob, a je globoko zaskrbljen.
    Digitalni svet, ki naj bi nas povezal, ljudi pogosto dela bolj osamljene. Namesto pogovora – drsenje po zaslonu. Namesto skupnosti – algoritmi, ki nas zapirajo v informacijske mehurčke.

    Umetna inteligenca po njegovem mnenju ni nevtralno orodje. Odvisna je od interesov tistih, ki jo razvijajo in financirajo. Če je logika sistema dobiček za vsako ceno, bomo dobili tehnologijo, ki krepi nadzor, ne pa dialoga. Prav zato je kritično mišljenje danes pomembnejše kot kadarkoli.

    Evropa med droni in vrednotami

    Ko govori o prihodnosti Evrope, Rizman ni alarmist, je pa zelo jasen: Evropa ne more več živeti v iluziji, da je vojna nekaj, kar se dogaja drugje. Droni, hibridno vojskovanje, kibernetski napadi – vse to je realnost, na katero se mora prilagoditi.

    A ob tem opozarja: obramba ni samo orožje, je tudi obramba načel, na katerih je Evropa zrasla – človekovih pravic, demokracije, solidarnosti. Če bo Evropa izgubila te vrednote, bo izgubila samo sebe, ne glede na to, koliko tankov ima.

    Podjetništvo kot moralni projekt

    Zanimiv del pogovora je tudi pogled na podjetništvo. Rizman ne govori proti podjetništvu – nasprotno, vidi ga kot eno ključnih sil družbene spremembe. A s pomembnim pogojem:
    podjetje ni dobro zato, ker je uspešno, ampak zato, ker je uspešno na moralen način.

    Prevelike dohodkovne razlike, zloraba delavcev, plenilski modeli – vse to ruši socialno tkivo. Podjetnik, ki razume svojo družbeno odgovornost, pa lahko postane nova vrsta intelektualca: nekdo, ki preoblikuje svet ne samo z idejami, temveč tudi z načinom, kako posluje.

    Logika kot orodje odpora

    Rizman se spomni svojega študija na Harvardu, kjer je bila logika ključni predmet. Ne kot abstraktna disciplina, ampak kot trening za razumevanje sveta.
    Logika nas uči prepoznavati protislovja, manipulacije, lažne dileme. V času fake newsa in političnega marketinga je to – dobesedno – orodje preživetja demokracije.

    Zato tako vztraja pri pomenu izobraževanja: brez dobrih šol, ki učijo logiko, argumentacijo in etiko, se družba prepušča šarlatanom.

    Slovenija: majhna, a trdoživa

    Kljub vsemu Rizman ni pesimist. Ko govori o Sloveniji, se mu glas omehča.
    Majhen narod, ki je ohranil jezik, kulturo in na koncu tudi ustvaril svojo državo, je po njegovem narativ odpornosti, ne žrtvovanja. Ključno je, da ostanemo zdrava, trdna družba, ki ne podleže cinizmu in apatičnosti.

    Posebno vlogo pri tem daje civilni družbi – nevladnikom, intelektualcem, novinarjem, podjetnikom, učiteljem, staršem. Demokracija zanj ni nekaj, kar "imamo", ampak nekaj, kar počnemo.

    Zakaj potrebujemo intelektualce – in zakaj to zadeva tudi nas

    Rizman v podkastu Supermoč spomni, da intelektualci niso posebna kasta, ampak vloga, ki jo lahko in moramo v nekem obsegu prevzeti vsi:
    – ko ne nasedemo prvi poenostavitvi,
    – ko preverimo dejstva,
    – ko javno spregovorimo, čeprav ni popularno,
    – ko izberemo solidarnost namesto brezbrižnosti.

    V času vojn, avtoritarnih teženj in tehnoloških skokov je to morda največja supermoč, ki jo imamo.

    Celoten pogovor z dr. Rudijem Rizmanom o intelektualcih, vojnah, avtoritarizmu, tehnologiji in prihodnosti Slovenije lahko poslušate v podkastu Supermoč.

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
