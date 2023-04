Drage zaloge plina so vse večja nadloga

V nadaljevanju preberite:

EU in Slovenija bosta to pomlad pred velikim izzivom, kako znižati cene zemeljskega plina. Na eni strani je oskrba s plinom zadovoljiva in nabave postajajo ustaljene, toda na drugi strani imajo trgovci ogromne količine plina, ki so jih zakupili po izjemno visokih cenah. Kakšne so cene plina v primerjavi s svetovnimi trgi? Kako velike so zaloge plina v EU? So še potrebni varčevalni ukrepi?