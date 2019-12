Dragi hranilniki za milijarderje

Podjetja IBV (International Bank Vaults), ki oddaja sefe na ekskluzivnih lokacijah, ne zanimajo milijonarji, ampak meri le na milijarderje, pravi direktor njihove nove, londonske izpostave Sean Hoey. Do zdaj so poslovali v treh južnoafriških mestih, v Zürichu, v pritlični etaži slavnega nebotičnika Almas Tower v Dubaju, zdaj so na bogataše IBV pripravljeni tudi na Otoku.Tudi na zunaj se mora videti, da so v poslovalnici s sefi dobrodošli le milijarderji, zato podjetje skrbno izbira okolje za svoje poslovanje: v strogem središču Londona na mondeni ulici Park Lane mogotce čakajo trezorji v kleti 120 let starega dvorca Stanhope ...

