Drastične podražitve pogonskih goriv po Evropi

Rezervoar dizla v Nemčiji v štirih dnevih dražji za 12 evrov, rezervoar bencina pa za sedem evrov.

Vojna na Bližnjem vzhodu se že močno pozna na evropskih bencinskih črpalkah. Bolj to občutijo vozniki vozil z dizelskim motorjem. 50 litrski rezervoar dizelskega goriva je danes v Nemčiji kar 12 evrov dražji, kot je bil v ponedeljek. Slovenija bo te vplive občutila v torek, ko se bodo spremenile regulirane cene pogonskih goriv. Ob stopnjevanju napadov in širjenju po regiji se je cena surove nafte vrste brent danes presegla 90 dolarjev za sod, kar se je nazadnje zgodilo marca 2024. Odprtje ameriških trgov je še povečalo paniko kupcev nafte. Nafta vrste brent se je v enem tednu podražila za več kot četrtino. Prejšnji teden je namreč cena znašala 72,5 dolarja. Cena surove nafte se sicer postopno vzpenja že od začetka leta, potem ko je prvi teden januarja zdrsnila celo pod 60 dolarjev. Poleg ...