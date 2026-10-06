Dražji denar znova preizkuša vlagatelje

Na svetovnih borzah je v zadnjih dneh spet več previdnosti. Delniški indeksi se sicer še držijo razmeroma dobro, več napetosti pa je čutiti na trgu državnih obveznic. Njihove donosnosti so se zvišale in s tem se znova odpira vprašanje, koliko časa bodo visoke obrestne mere še pritiskale na gospodarstvo in cene delnic.

Najbolj opazno je to v ZDA. Donosnosti ameriških državnih obveznic so se povzpele na ravni, ki jih vlagatelji dolgo niso bili vajeni. Za delniški trg je to pomembno iz preprostega razloga: če je mogoče pri razmeroma varni državni obveznici dobiti privlačen donos, morajo delnice ponuditi še bolj prepričljivo zgodbo, da upravičijo dodatno tveganje.

Visoke obresti imajo tudi širše posledice. Podjetja se dražje zadolžujejo in zato previdneje načrtujejo nove naložbe, gospodinjstva dražje financirajo nakupe stanovanj in avtomobilov, države pa več namenjajo za servisiranje dolga. Prav zato je danes skoraj vsak pomembnejši podatek o inflaciji ali gospodarski rasti hkrati tudi borzni dogodek.

Vlagatelji zelo pozorno spremljajo predvsem ameriško in evropsko centralno banko. Obe poskušata zadržati inflacijo pod nadzorom, ne da bi pri tem preveč zavrli gospodarstvo. Naloga ni preprosta. Če obrestne mere ostanejo previsoke predolgo, lahko gospodarska rast hitro oslabi. Če jih centralne banke znižajo prezgodaj, pa se lahko inflacijski pritiski vrnejo.

Na Wall Streetu zato že desetletja kroži rek »Don't fight the Fed«, kar bi lahko prevedli kot »Ne stavi proti ameriški centralni banki«. Rek se je prijel zato, ker so vlagatelji skozi zgodovino večkrat ugotovili, da lahko sprememba denarne politike v kratkem času povsem spremeni razpoloženje na borzah. Danes podobno velja tudi za odločitve Evropske centralne banke.

Delniški trgi so pritisk višjih obrestnih mer za zdaj prenesli razmeroma dobro. V ZDA jih še vedno podpira predvsem tehnološki sektor, kjer ostaja v ospredju umetna inteligenca. Vlagatelji računajo, da bo nova tehnologija podjetjem omogočila hitrejšo rast prihodkov in dobičkov.

Toda prav tu se skriva tudi tveganje. Tehnološke delnice so pogosto vrednotene precej višje od preostalega trga, zato so bolj občutljive na rast dolgoročnih obrestnih mer. Višji je donos, ki ga je mogoče dobiti pri obveznicah, težje je upravičiti zelo visoke cene delnic na podlagi dobičkov, pričakovanih šele čez več let.

V Evropi je razpoloženje bolj zadržano. Poleg obrestnih mer vlagatelje skrbijo cene energije in šibkejša gospodarska rast. Dražja nafta zvišuje stroške podjetij in gospodinjstev ter lahko znova okrepi inflacijo. Evropska centralna banka ima zato malo prostora za hitre poteze.

Tudi slovenski kapitalski trg globalnim gibanjem ne more povsem ubežati, čeprav so premiki na Ljubljanski borzi zaradi njene velikosti pogosto manj sunkoviti. Največ pozornosti še naprej pritegnejo Krka, NLB, Petrol in zavarovalnice. Za domače vlagatelje ostajajo pomembni poslovni rezultati in dividende, vse bolj pa tudi primerjava z donosnostmi obveznic in depozitov.

V prihodnjih tednih bodo tako v ospredju predvsem inflacija, trg dela, gospodarska rast in cene energije. Če bodo donosnosti obveznic še naraščale, bo pritisk na delnice večji. Če se bo inflacija umirila in se bo približal čas nižjih obrestnih mer, se lahko razpoloženje hitro izboljša. Po obdobju, ko so vlagatelje navduševale predvsem zgodbe o rasti, se na borze vrača precej bolj staromodno vprašanje: koliko pravzaprav stane denar?