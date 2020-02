Drugemu tiru grozi, da izgubi evropski denar

Nova železnica bi bila povsem blizu Trsta in tržaškega pristanišča. Zdaj vemo, kako priročno bi bilo, če bi se Trst priključil na ta tir. In samo mislimo si lahko, zakaj to mnogim ne ustreza. Foto Boris Šuligoj

Dostopne ceste bodo do junija nared. In bodo pomenile pridobitev za vse. Foto Boris Šuligoj

Divača – Podjetje 2TDK je že pred dvema dnevoma pozvalo konzorcij MarkoMark Nival, da do 6. marca dopolni svojo vlogo in zamenja izvajalca, ki bo imel ustrezne reference za gradnjo objektov čez Glinščico. Če to ali katero drugo podjetje do sredine leta ne začne z gradnjo mostov, jih bo težko dogradilo do decembra 2021, ko je skrajni rok za izdajo računov in pridobitev 85-odstotnega deleža nepovratnih evropskih sredstev.Vodstvo 2TDK je ob ogledu zaključnih del na dostopnih cestah do nove železniške trase zagotovilo, da bodo dostopne ceste do junija zgrajene in bi izbrani izvajalci lahko v tretji četrtini leta začeli z gradnjo predorov. Do konca aprila bodo pridobili dokončno recenzijo projekta za izvedbo del, na podlagi katerega bodo prijavljena podjetja pripravila svoje finančne ponudbe za izvedbo glavnih del.Družba 2TDK je obljubila, da bo do sredine aprila odločila, katera podjetja izpolnjujejo zahtevane reference. Nekoliko v zadregi pa so, kako naj ravnajo s podjetji, ki so se prijavila na prvi del javnega naročila, pa morebiti ne bi izpolnjevala zahtevanih pogojev. Ali naj jih pozovejo k dopolnitvi ponudbe (kot to izhaja iz zadnje odločitve Državne revizijske komisije) in kolikokrat naj ponovijo ta poziv. Toda generalni direktor 2TDKje izjavil, da bodo do tedaj to nejasnost uskladili z DKOM.Če bo MarkoMark Nival pridobil ustrezne reference in ne bo več nobenih pritožb, potem se predviden rok gradnje za projekt Glinščica še lahko izide, sicer pa bodo zamude verjetno vplivale na izgubo obljubljenih evropskih sredstev.Na to, da je DKOM vse predolgo odločala o pritožbi zaradi Glinščice, je opozoril tudi predsednik Projektnega sveta za civilni nadzor gradnje drugega tira, ki opozarja na vse manj časa za pravočasno gradnjo. Ministrica za infrastrukturo v odstopupa je opozorila, da bodo ob takšni odločitvi DKOM imeli vsi večji projekti zdaj probleme.»Dober primer problematičnega javnega naročanja, ki je na koncu državo stal kar nekaj milijonov evrov, je predor Karavanke. Po dveh zamujenih letih zaradi pritožb so na koncu izbrali istega izvajalca kot na začetku. Porabili so dve leti časa in Dars bo plačal 10 milijonov evrov več istemu izvajalcu pa nihče ne bo odgovarjal za to,« je po ogledu gradnje dostopnih cest izjavila ministrica v odstopu.Pri pripravi projekta za glavna dela se zdaj zapleta z viški materiala, saj bi z odlaganjem viškov v bližnjih deponijah po ocenah Jadrana Bajca privarčevali za okoli 40 milijonov evrov stroškov. Dodatna težava pa je počasnost državnih organov pri urejanju možnosti, da bi ta material odlagali na bližnjih deponijah.