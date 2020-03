Drugi tir bo vsaj sto milijonov evrov cenejši

Koper – Pred dvema dnevoma je državno podjetje 2TDK prejelo še preostali del projekta za izvedbo del drugega tira, ki bo po opravljeni recenziji osnova za razpis drugega dela naročila in pridobitev finančnih (in časovnih) ponudb za izvedbo glavnih del na trasi drugega tira. Novi projekti kažejo, da bo nova proga vsaj sto milijonov evrov cenejša od tistega, kar je predvideval projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pred štirimi leti.Pomembno (71,6 milijona evrov) so k ocenjeni pocenitvi prispevale odločitve o znižanju profilov predorskih cevi, optimizacije prečnikov in predusekov predorov ter ukinitev izogibališča v predoru ...