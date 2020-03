Družba LIT Tranzit dobiva svež kapital

Panorganix dobiva kapitalsko injekcijo Preberite še:



Ljubljana –(GGE), sklad zasebnega kapitala, ki ga je ustanovila in ga upravlja družba, je v procesu pridobitve svoje tretje naložbe, in sicer v visokotehnološkem trzinskem podjetju, programske rešitve.S kapitalskim vstopom Generali Growth Equity Funda v LIT Tranzit bo podjetju omogočena nadaljnja raziskovalno-razvojna dejavnost na področjih sodobnih izzivov mobilnosti in varovanja okolja z inovativnimi visokotehnološkimi programskimi rešitvami, ki ključno prispevajo k trajnostnemu razvoju.Kot so sporočili iz GGE, je LIT Tranzit globalno visokotehnološko podjetje s sedežem v Trzinu in razvojnim centrom v Mariboru, ki razvija in integrira inteligentne rešitve na področju javnega transporta in mobilnosti. Njihovi produkti so uporabljeni na več kot 25.000 avtobusih in neposredno vplivajo na več kot pet milijard potnikov na leto na vseh celinah. Ponašajo se z implementacijami v mestih z najnaprednejšim javnim transportom na svetu, kot so Hongkong, Singapur, Nagoja in Tel Aviv.Rešitve podjetja LIT Tranzit so razdeljene v štiri sklope: platforma za operativno upravljanje javnega transporta v oblaku, rešitve za upravljanje s plačilnimi sistemi za mesta in javni transport, izračun in distribucija informacij za potnike ter splošne rešitve na področju mobilnosti. Njihova konkurenčna prednost je vertikalno integriran sistem z natančnimi in zanesljivimi algoritmi za napovedovanje prihodov v javnem prometu.Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments, prva slovenska družba za upravljanje, s hčerinskima družbama na Hrvaškem in v Severni Makedoniji. Generali Growth Equity Fund investira v majhna in srednja podjetja z velikim potencialom za rast in nudi podporo pri financiranju rasti, širitvi proizvodnih kapacitet, gradnji prodajne mreže, razvoju novih izdelkov, prevzemu konkurenčnih podjetij ali urejanju nasledstvenih vprašanj.Naložbo sklada Generali Growth Equity Fund v družbo LIT Tranzit, programske rešitve, sofinancirata Evropski Investicijski Sklad in SID banka. Kot smo že poročali, so denar doslej vložili v hrvaško družbo, ki proizvaja papirnate vrečke, ter v kmetijsko podjetje Panorganix iz Ljutomera.