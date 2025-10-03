Tajfun seli proizvodnjo iz Postojne v Sevnico, 20 delavcev presežnih

Družba Tajfun s Planine pri Sevnici bo še letos zaprla svojo hčerinsko družbo Tajfun Liv Postojna in proizvodnjo preselila v matično podjetje. V vodstvu so za RTV Slovenija potrdili, da bo selitev potekala postopoma, v več fazah, cilj pa je optimizacija poslovanja in večja konkurenčnost.

Zaradi selitve bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih, pri čemer naj bi se število postopno zmanjševalo. V podjetju pojasnjujejo, da se jim v Postojni izteka tudi najemna pogodba.

Tajfun je postojnsko podjetje, nekdanji Liv hidravlika, prevzel pred 13 leti. V najboljših časih je v tovarni, specializirani za dvigala, delalo okoli 100 ljudi. Postopna odpuščanja so se začela konec lanskega leta, delavci pa so že opozarjali na negotovo prihodnost. Po njihovih navedbah so stroje iz Postojne prenesli v Sevnico in jih tam že namestili.

Direktor Tajfuna Iztok Špan danes za STA razlogov za zaprtje ni komentiral. V podjetju so sindikalne aktivnosti odsotne, zato delavci ostajajo brez jasne podpore pri iskanju rešitev.