  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Tajfun seli proizvodnjo iz Postojne v Sevnico, 20 delavcev presežnih

    Zaradi selitve bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih, pri čemer naj bi se število postopno zmanjševalo.
    Iztok Špan. FOTO: Blaž Samec
    Galerija
    Iztok Špan. FOTO: Blaž Samec
    STA
    3. 10. 2025 | 13:11
    3. 10. 2025 | 13:11
    2:21
    A+A-

    Družba Tajfun s Planine pri Sevnici bo še letos zaprla svojo hčerinsko družbo Tajfun Liv Postojna in proizvodnjo preselila v matično podjetje. V vodstvu so za RTV Slovenija potrdili, da bo selitev potekala postopoma, v več fazah, cilj pa je optimizacija poslovanja in večja konkurenčnost.

    Zaradi selitve bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih, pri čemer naj bi se število postopno zmanjševalo. V podjetju pojasnjujejo, da se jim v Postojni izteka tudi najemna pogodba.

    Tajfun je postojnsko podjetje, nekdanji Liv hidravlika, prevzel pred 13 leti. V najboljših časih je v tovarni, specializirani za dvigala, delalo okoli 100 ljudi. Postopna odpuščanja so se začela konec lanskega leta, delavci pa so že opozarjali na negotovo prihodnost. Po njihovih navedbah so stroje iz Postojne prenesli v Sevnico in jih tam že namestili.

    Direktor Tajfuna Iztok Špan danes za STA razlogov za zaprtje ni komentiral. V podjetju so sindikalne aktivnosti odsotne, zato delavci ostajajo brez jasne podpore pri iskanju rešitev.

    BSH Hišni aparati razmišlja o prilagoditvah, ogroženih sto delovnih mest

    Podjetje BSH Hišni aparati iz Nazarij se zaradi ostre globalne konkurence, povezane tudi s povišanimi carinami v ZDA, sooča s potrebo po prilagoditvi obsega poslovanja. Po neuradnih informacijah bi to lahko pomenilo tudi odpustitev približno 100 zaposlenih, čeprav v družbi poudarjajo, da iščejo nove priložnosti, inovativne rešitve ter načine za izboljšanje in večjo dostopnost svojih izdelkov. V podjetju, kjer je trenutno zaposlenih okoli 1600 ljudi, zagotavljajo, da ostajajo zavezani dolgoročni stabilnosti, trajnostnemu razvoju in skrbi za zaposlene ter kupce.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Trg dela

    Rekordno malo brezposelnih, povpraševanje po delavcih pa veliko

    Konec junija je bilo na zavodu za zaposlovanje 42.398 brezposelnih oseb, kar 1,8 odstotka manj kot maja in 2,2 odstotka manj kot pred letom dni.
    Maja Grgič 3. 7. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Z delavsko zadrugo do večje odpornosti v krizi

    Zaposleni svojega lastniškega deleža ne morejo prodati v času zaposlitve, ko pa družbo zapustijo, dobijo delež izplačan.
    5. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Hit

    Odpuščeni delavci se vračajo na delo, pričakujejo tudi odškodnino

    Hit mora poravnati tudi razliko v plači tistim delavcem, ki so bili prisiljeni v podpis pogodbe o skrajšanem delovnem času, da jih ne bi odpustili.
    Nataša Čepar 24. 3. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odhod Cimosa

    Bivši velikan odpušča delavce in prodaja Senožeče

    Cimos ni pripravil zakonsko ustreznega programa presežnih delavcev, zato so se dogovorili, da vodstvo sindikatom posreduje novega.
    Boris Šuligoj 18. 3. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pravila oblačenja v šoli

    Učiteljice v pajkicah, ravnatelji v kavbojkah, učenci v trenirkah

    V Sloveniji so pravila od šole do šole različna, a bolj kot o prepovedih je smiselno govoriti o primernosti.
    Saša Bojc 1. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vrh EU

    Obramba pred ruskimi droni je trčila v prvi zid

    Evropa v težjem varnostnem položaju vse bolj vidi Ukrajino kot prvo linijo svoje obrambe.
    Peter Žerjavič 1. 10. 2025 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Pokojnine

    Kakšna bo pokojnina pri 1800 in 2500 evrih bruto plače

    Ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku 2026?
    2. 10. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Uradno tehtanje

    V Dallasu naj bi o Dončiću več let prikrivali resnico

    Kljub izjemni preobrazbi je Luka Dončić uradno težji, kar razkriva, da so v Dallasu leta prikrivali njegovo pravo težo. Jezerniki so zdaj transparentni.
    2. 10. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

    Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Nenačrtovani zastoji prinesejo več milijard izgub

    Številna podjetja se z obratovalnimi zastoji srečujejo večkrat na leto, lahko tudi večdesetkrat na leto.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ

    Tehnologija deluje samo, če jo zaposleni podpirajo

    Če je zaposlene strah za službo, če tehnologiji ne zaupajo in ne sodelujejo pri uvedbi v delovne procese, vrednost orodij izpuhti.
    Milka Bizovičar 2. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje

    Sedenje je enako tveganje za zdravje kot kajenje

    Na področju zdravja lahko država marsikaj naredi, največ pa lahko naredimo sami z lastno odgovornostjo do lastnega zdravja.
    Marjana Kristan Fazarinc 1. 10. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Pacienti morajo dobiti potrebne, ne pa želene storitve

    Gostje okrogle mize so razpravljali o učinkovitosti v zdravstvu ter kako jo povečati.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 12:14
    Preberite več

    Več iz teme

    tajfunodpuščanjapodjetjazaposleniPostojna

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Odpuščanja

    Tajfun seli proizvodnjo iz Postojne v Sevnico, 20 delavcev presežnih

    Zaradi selitve bo v program presežnih delavcev vključenih 20 zaposlenih, pri čemer naj bi se število postopno zmanjševalo.
    3. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Vredno branja

    Dim, sirene in otroški smeh v centru Ljubljane (FOTO)

    Otroci so danes na Kongresnem trgu pogumno klicali 112 in gasili požar.
    Dejan Mijović 3. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Bobnar

    Avšič Bogovič: Golob ima podporo Svobode, institucijam zaupamo

    Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je po tožilski zahtevi za preiskavo premierja Goloba zatrdila, da ima podporo stranke in zaupa institucijam.
    3. 10. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Priljubljeni pevec se bori za življenje

    Halid Bešlić, glas, ki je povezal Balkan, v najtežji življenjski bitki

    Družina in bližnji prijatelji pozivajo ljudi, naj ne nasedajo senzacionalizmu.
    3. 10. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Afera Bobnar

    Avšič Bogovič: Golob ima podporo Svobode, institucijam zaupamo

    Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je po tožilski zahtevi za preiskavo premierja Goloba zatrdila, da ima podporo stranke in zaupa institucijam.
    3. 10. 2025 | 12:57
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Priljubljeni pevec se bori za življenje

    Halid Bešlić, glas, ki je povezal Balkan, v najtežji življenjski bitki

    Družina in bližnji prijatelji pozivajo ljudi, naj ne nasedajo senzacionalizmu.
    3. 10. 2025 | 12:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (3. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 3. 10. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Razpis za predsednika uprave SDH

    Promo Delo 3. 10. 2025 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste ostali brez osebnega zdravnika? To je rešitev.

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

    V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Novi Mercedes-Benz CLA: doseg do 792 km in hitro polnjenje

    Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

    Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    MLADI UPI

    Imate talent, ki bi ga radi pokazali? To je priložnost za vas!

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 2. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

    V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    VIDEO

    »Kaj pa, če pride do zastoja? Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:43
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo