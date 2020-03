Družbe DUTB menda prosiljo za odlog plačil

Ljubljana – Posledice širjenja koronavirusa in ukrepe za zajezitev bolezni že občutijo tudi podjetja pod okriljem slabe banke. Nekatera med njimi so po naših informacijah zato DUTB že zaprosila za odlog plačila dolgov, slaba banka še išče rešitve.Med premoženje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) sodijo tudi terjatve do podjetij, ki so jih banke v postopku sanacije zaradi prezadolženosti prenesle na slabo banko. Ta ima skupaj do podjetij še okoli 450 milijonov evrov terjatev, največ do družbe T2. DUTB ima kar 412 dolžnikov. Številni med njimi so v stečaju, velik del delujočih podjetij pa v postopku ...