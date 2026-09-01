Družbe na Ljubljanski borzi imajo vse več delničarjev

Družbe prve borzne kotacije so v prvem polletju skupaj utrpele triodstotni medletni upad čistega dobička, kar je prvo polletno znižanje dobičkov po letu 2023. Zanimivo je, da je vsa sedmerica borznih družb povečala prihodke, a le trem, Krki, Telekomu Slovenije in Luki Koper, je rast prodaje uspelo prenesti tudi v višji dobiček. A zmanjšanje dobičkov ni skvarilo razpoloženja vse več delničarjev, ki so osrednji borzni indeks v prvih osmih mesecih zvišali za 28 odstotkov. Polletna analiza ne vključuje Cinkarne Celje, ki bo polletje razkrila ta teden. Celjska kemična družba je v prvih treh mesecih poslovala precej slabše kot lani in njeno poslovanje ne bo opazno spremenilo podatkov poslovanja podjetij elitne osmerice Ljubljanske borze. Petrolu marec skvaril celo polletje Kljub nižjim ...