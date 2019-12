Družbi bodo prispevali, ko bo dobiček

Infografika Delo



Najprej dobiček, potem nova tovarna in vse ostalo

Glavni direktor Gorenja Lan Lin napoveduje za prihodnje leto 15-odstotno izboljšanje učinkovitosti, med ukrepi pa tudi odpuščanje. FOTO: arhiv Gorenje

Velenje – Glavni direktor dr.je velenjskim svetnikom povedal, da bo Gorenje letošnje leto končalo s 40 milijoni evrov izgube. Napovedal je nujna odpuščanja in dejal, da bo Gorenje, ki je v lasti Hisensa, po izvedenih ukrepih močnejše in pripravljeno na novo tovarno televizorjev. Opozoril je, da Gorenje ne bo sponzor rokometnemu klubu, če dobička ne bo.»Razmere v Gorenju niso dobre. Ampak poudarjam, da je to začasno, in sem zelo optimističen,« je v uvodu predstavitve poslovanja največjega zaposlovalca v Velenju dejal glavni direktor Lan Lin. Za izgubo je okrivil zvišanje minimalne plače in »nenavadno« Gorenjevo računovodstvo v preteklosti, opozoril je na slabo učinkovitost. To so letos že zvišali za šest odstotkov, prihodnje leto načrtujejo še do 15-odstotno izboljšanje. Med ukrepi bo tudi odpuščanje.»V naših proizvodnih linijah potrebujemo 80 delavcev, imamo pa jih 120. Na koncu jih bomo imeli 80, ki bodo zaslužili več,« je razložil Lin. Dodal je, da preostalih 40 lahko dobi delo v podpornih in servisnih dejavnostih, ki jih bo družba po novem najemala od zunaj, načrtujejo namreč odprodati vse, kar ni njihov glavni posel: »To je logično. Da je vodstvo osredotočeno le na eno stvar. Je pa Hisense pripravljen vložiti dva milijona evrov za zagonska podjetja, katerih glavni naročnik bo Gorenje,« je dejal Lin.Delavski direktor v Gorenjuje presenečen: »Ukinja se ekologija, energetika, pred nekaj dnevi smo prodali Gorenje Tiki. Ne vemo, kaj bo s področjem orodjarstva, gostinstva. V desetih mesecih nas je zapustilo 82 ljudi z visoko strokovno izobrazbo. Skrbi nas selitev v Ljubljano. Trend centralizacije je premočan. Razumem, da je edini cilj lastnika dobiček. A cilj mora biti tudi zadovoljni zaposleni. Samo tako bo delal dobro.« Prvi sindikalistje opozoril na delavske pravice, tudi v novem podjetju Hisense Europe, ki bo v Ljubljani nekje ob avtocesti: »Zdi se mi, da je bilo podjetje ustanovljeno tudi za to, da se slabijo delavske pravice.«Svetniki so opozorili na še nekoč veliko družbeno odgovornost Gorenja. Lin je bil jasen: »Podjetje lahko veliko naredi na področju družbene odgovornosti, če ima denar. Rokometni klub bomo še naprej sponzorirali, a tega ne morem obljubiti, če ne bo dobička. Če želite prispevati, morate biti dobičkonosni.«V Gorenju za prihodnje leto načrtujejo 30 milijonov evrov dobička. In samo če bodo izboljšali učinkovitost, bodo postavili obljubljeno tovarno televizorjev. Lin je dejal, da si tovarno televizorjev v Velenju želi tudi slovenska vlada kot dodatni pritisk za gradnjo tretje razvojne osi. Na takojšnjo gradnjo tretje razvojne osi so opozorili tudi mestni svetniki v sklepu, v katerem Gorenju predlagajo, naj vendarle razmisli o selitvi v Ljubljano.