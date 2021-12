Družina Polanič z nakupom delnic od Farm Ihan konsolidirajo Panvito

V nadaljevanju preberite:

Družba Regal, v kateri je največja lastnica družina Polanič, je po neuradnih podatkih kupec delnic Farm Ihan v družbah Panvita in Panvita mesnine. S tem bodo pridobili dobrih 97 odstotkov lastništva v obeh družbah. Po kakšni ceni so kupili delnice? Kaj pravi direktor Farm Ihan? Kakšna je sedanja in prihodnja lastniška struktura Panvite?