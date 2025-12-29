Družinska podjetja so brez naslednikov. Iskala bodo nove lastnike

V zadnjem času je nove lastnike dobilo več slovenskih srednje velikih podjetij. V prihodnje pa bi takšnih prevzemov lahko videli še veliko več. Pred upokojitvijo je namreč na stotine lastnikov družinskih podjetij, a brez naslednikov, ki bi jih zanimalo nadaljevanje dela svojih staršev.

Katera slovenska podjetja so dobila nove lastnike in katera slovenska podjetja so prevzemniki? Kako dogajanje na tem področju komentira profesor ekonomije, ki predava o prevzemih? Kaj kaže raziskava glede slovenskih družinskih podjetij in zakaj so podatki skrb vzbujajoči?