Država bi kupila Ljubljansko borzo in ustanovila svojega ladjarja

Vlada je podala soglasje Letnemu načrtu upravljanja naložb za letošnje leto.

Slovenska država razmišlja o nakupu Ljubljanske borze, ustanovitvi slovenske ladjarske družbe ter investicijah na področju kmetijske pridelave in živilsko-predelovalne industrije. To izhaja iz Letnega načrta upravljanja naložb, ki je okvir za izvajanje nalog Slovenskega državnega holdinga. Vlada je podala soglasje Letnemu načrtu upravljanja naložb za letošnje leto. V SDH pri tem navajajo več ključnih projektov za letošnje leto. Tako omenjajo sodelovanje v postopkih prestrukturiranja večjih družb, ki so zaradi delovanja v cikličnih panogah in zahtevnih tržnih razmer v poslovnih in finančnih težavah. Kot je znano, ima slovenska država 25-odstotni delež v zadolženi Slovenski industriji jekla, ki išče novega lastnika. Poslovno in finančno prestrukturiranje potrebuje tudi Unior, v katerem je ...