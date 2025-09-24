Državni DSU prodaja več nepremičnin, tudi eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč na Obali

Državna družba DSU prodaja kar štiri nepremičnine, katerih skupna izklicna cena znaša dobrih sedem milijonov evrov brez davka. Kupnine od prodaj bodo v skladu s strategijo upravljanja kapitalskih naložb države pretežno namenjene razvoju projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj.

DSU prodaja zemljišče v Fiesi, ki je namenjeno apartmajsko-stanovanjski gradnji, in dva nedokončana objekta za Bežigradom. V Fiesi pri Portorožu je naprodaj zazidljivo stavbno zemljišče s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem velikosti 3486 kvadratnih metrov za 1,58 milijona evrov brez pripadajočega davka. Kot navajajo v DSU, gre za eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč za stanovanjsko gradnjo na Obali. Zemljišče omogoča gradnjo več apartmajsko-stanovanjskih objektov z visoko dodano vrednostjo.

DSU prodaja eno zadnjih večjih nepozidanih zemljišč za stanovanjsko gradnjo na Obali. FOTO: Jure Eržen

Mipova zapuščina

Dva nedokončana dvostanovanjska objekta za Bežigradom sta zgrajena do III. gradbene faze. Skupna neto tlorisna površina objektov znaša 724 kvadratnih metrov, informativna prodajna cena pa 1,2 milijona evrov.

Prav tako tečeta prodajna postopka za proizvodno-skladiščni objekt v Hočah in nepremičnino v Kromberku pri Novi Gorici. DSU tako zbira zavezujoče ponudbe za dva sklopa zemljišč v Kromberku.

Prvi sklop predstavlja zemljišče, na katerem stoji objekt nekdanje upravne stavbe družbe Mip z vratarnico in prehodnim hlevom. Njegova izhodiščna cena je 1,35 milijona evrov brez pripadajočega davka. Drugi sklop predstavlja del kompleksa, kjer se nahajajo garderobe, skladišča nevarnih snovi, manjša zasilna klavnica, rezervoar za maščevje, vodni stolp, deli čistilne naprave, podzemne in nadzemne linije komunalnih vodov za odvajanje klavničnih odpadkov ter funkcionalne in cestne površine. Izhodiščna cena je 1,15 milijonov evrov.

Stanovanja v Šmartnem pri Ljubljani

DSU ima sicer trenutno odprtih 141 aktivnih prodajnih postopkov, prihodki od prodaj pa bodo v skladu s strategijo upravljanja kapitalskih naložb namenjeni za razvoj projekta javnih dostopnih najemnih stanovanj. Eden prvih takšnih je projekt Šmartno v Ljubljani, za katerega so pripravljalne aktivnosti v polnem teku, gradnja prvih 32 dostopnih najemnih stanovanj se bo začela v začetku prihodnjega leta, projekt naj bi bil pod določenimi pogoji končan konec prihodnjega leta.

DSU je lani od Slovenskega državnega holdinga (SDH) tako dobila 200 sklopov nepremičnin z opremo, pet kapitalskih naložb v projekte nepremičninske družbe in terjatve do teh podjetij. Skupna knjigovodska vrednost prenesenega premoženja znaša približno 102 milijona evrov, tržna vrednost pa približno 150 milijonov evrov. V družbi načrtujejo, da bi lahko zgradili od 2000 do 2500 stanovanj za nižji srednji razred.