Država je pozabila na varčevanje, proračun še bolj v rdečem

Ob odsotnosti varčevalnih ukrepov se bo primanjkljaj državnega proračuna prihodnje leto povečal. V predlogu sprememb proračuna, ki je v parlamentarni obravnavi, se močno kaže poslabšanje gospodarskih razmer. Vlada je opazno znižala predvidene davčne prilive, poleg tega bodo manjši od načrtovanih tudi letošnji davčni prilivi.

Kakšni do davčni prilivi?

Kje država povečuje porabo?

Kje bo poraba manjša od načrtov?

Kakšna bo realizacija letošnjega proračuna?