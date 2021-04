Država objavila prevzemno ponudbo za Terme Olimia

Slovenski državni holding (SDH) je v imenu državnih lastnikov objavil prevzemno ponudbo za Terme Olimie, v kateri za delnico ponuja 27,05 evra, izhaja iz danes objavljene prevzemne ponudbe. To so morali državni lastniki dati, potem ko je država nedavno od Nove KBM odkupila petino te turistične družbe.Država ima skupaj s SDH, Kapitalsko družbo, Slovenskimi železnicami in Družbo za upravljanje terjatev bank že v lasti skoraj 78-odstotni delež. Prevzemna ponudba se torej nanaša na preostalih 158.006 delnic. Če bodo vsi preostali delničarji ponudbo sprejeli, bo država za to odštela 4,3 milijona evrov. Skupaj z nakupom deleža mariborske banke, bo državo podržavljenje Term Olimia torej stalo 8,3 milijona evrov.Podržavljenje term iz Podčetrtka je del turistične strategije, ki je nastala na gospodarskem ministrstvu, in ki predvideva oblikovanje državnega turističnega holdinga. Vanj naj bi poleg Olimij vključili še Savo Turizem, Istrabenz Turizem, Adrio Ankaran, Thermano, Unitur in Hit Alpineo.