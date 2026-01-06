Država prodaja Uradni list, ki ni več strateška naložba

Slovenski državni holding (SDH) zbira ponudbe za prodajo stoodstotnega deleža v Uradnem listu. Ta družba bo namreč s 1. marcem prenehala izdajati Uradni list, zato ne bo več opravljala gospodarske javne službe in v klasifikaciji državnih naložb ne bo več opredeljena kot strateško podjetje. Glavno premoženje družbe so poslovni prostori površine 1401 kvadratni meter in 20 parkirnih mest v poslovni stavbi Rotonda na Dunajski cesti v Ljubljani.

Na SDH pojasnjujejo, da bo Uradni list, ki ima trenutno status strateške naložbe, na podlagi zakona o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije z dnem 28. 2. 2026 prenehal opravljati gospodarsko javno službo, s 1. 3. 2026 pa bo nadaljeval delo kot gospodarska družba brez statusa javnega podjetja. Ker bo družba izgubila status javnega podjetja, bo postala portfeljska naložba, zato so se odločili za njeno prodajo.

Pri oddaji ponudb za omenjeno naložbo lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe. SDH ponudbe zbira do 3. februarja.

Zakon o objavljanju v Uradnem listu je začel veljati sredi novembra lani in kot ključno novost za mesto objave elektronske izdaje uradnega lista po 1. marcu določa Pravni informacijski sistem Republike Slovenije (PISRS). Njegov založnik bo služba vlade, pristojna za zakonodajo, in kot je razumeti, se bo vsak akt objavil posamezno v svoji izdaji uradnega lista. Posamezna izdaja tako ne bo več zbirka aktov s kazalom.