FOTO:Država se bo letos morala še zadolževati

Država je v prvih šestih mesecih letos ustvarila skoraj dve milijardi evrov primanjkljaja, razkrivajo podatki ministrstva za finance. Polletni podatki so pomembni predvsem zato, ker kažejo učinek ukrepov ob razglasitvi epidemije, tako na javne finance kot na gospodarsko aktivnost in življenje prebivalcev.Prihodki štirih ključnih blagajn javnega financiranja (države, občin, ZZZS in ZPIZ) so v prvih šestih mesecih skupaj znašali 8,7 milijarde evrov, kar je 7,6 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Odhodki so se povečali za kar 17 odstotkov in presegli 10,7 milijarde evrov. Davčni prihodki so v prvih šestih mesecih znašali 7,74 ...