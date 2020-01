Država še drugič ustvarila proračunski presežek

Prvi podatki ministrstva za finance kažejo, da so javnofinančni prihodki lani za 264 milijonov evrov presegli javno porabo. To je sicer drugi zaporedni presežek, ki pa se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal za kar polovico.Manjši presežek je predvsem posledica nadpovprečne rasti stroškov plač javnih uslužbencev, bistveno višjih transferjev za zagotavljanje socialne varnosti in povečanih investicijskih odhodkov.Skupni izdatki države, občin, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavoda za zdravstveno zavarovanje so lani znašali 18,966 milijarde evrov, kar je pet odstotkov več kot predlanskim. Javni sektor sicer ...