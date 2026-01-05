Država se je zadolžila za 1,75 milijarde evrov

Slovenija je izdala za 1,75 milijarde evrov novih desetletnih obveznic, je razvidno iz sporočila na spletni strani ministrstva za finance. Obveznice, ki bodo imele oznako RS98 bodo zapadle 12. marca 2036.

Kuponska obrestna mera izdanih obveznic znaša 3,275 odstotka, država pa je morala vlagateljem ponuditi nekoliko ugodnejše pogoje. Tako je cena ob izdaji znašala 99,675 odstotka nominalne vrednosti, kar prinaša 3,312-odstotni donos do dospetje.

Slovenija se sicer že tradicionalno zadolžuje takoj po začetku leta. Delno tudi zato, ker s tem ob koncu leta prikaže nekoliko manjše stanje javnega dolga. Ministrstvo za finance je izdajo obveznic napovedalo v petek, danes pa tudi poseglo na finančne trge. Skupno povpraševanje je preseglo 10 milijard evrov, navaja ministrstvo za finance.

Na podlagi programa financiranja za leto 2026 se lahko Republika Slovenija v tem letu zadolži do 5,251 milijarde evrov za pokrivanje proračunskih potreb. Kot primarni instrument financiranja večine teh potreb je predvidena izdaja državnih obveznic, dopolnjena z izdajo zakladnih menic ter po potrebi z drugimi instrumenti, določenimi v programu financiranja. Izbor vrste instrumenta in višina zadolžitve po posameznem instrumentu bosta odvisna od tržnih razmer ob izdaji, so še zapisali na ministrstvu, ki ga vodi Klemen Boštjančič.

Po oceni ministrstva je javni dolg konec lanskega leta znašal 66,1 odstotka BDP (pojasnimo, da je vrednost dolga znana, ocenjena je vrednost BDP), konec leta 2024 je ta znašal 66,6 odstotka BDP. Za leto 2026 je predvideno nadaljnje zniževanje javnega dolga v odstotku BDP, skladno s fiskalnimi pravili na EU ravni, še pravijo na ministrstvu. Ta pravile med drugim zahtevajo, da države z javnim dolgom med 60 odstotkov in 90 odstotkov BDP, le-tega znižujejo v povprečju najmanj 0,5 o.t. BDP na leto v fiskalno prilagoditvenem obdobju, kar se pri zadolževanju ustrezno upošteva.