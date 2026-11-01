Država se odreka prihodkom, dizel bo spet dražji

Podatki finančne uprave (Furs) za prvih devet mesecev kažejo, da so trošarine državi prinesle 1,15 milijarde evrov. To je za 5,4 odstotka manj kot leto prej (–66 milijonov evrov). Če se osredotočimo samo na goriva in kurilno olje, je bilo pobranih za 108 milijonov evrov manj trošarin kot v letu pred tem. Za nekaj deset milijonov evrov primanjkljaj povečajo še drugi ukrepi. Visoko rast cen goriv skuša država omiliti s številnimi ukrepi. Kljub pozivom iz opozicije po znižanju marž trgovcem, ki jih je vlada kmalu po nastopu mandata dvignila na enotnih 11,5 centa za liter vseh treh vrst goriv, jih vlada ni uslišala (na marže trgovcev sicer posredno vpliva črtanje dodatka za biokomponento). Se je pa država odrekla svojim prihodkom. Vlada je posegla v trošarine in jih za goriva znižala na ...