Država v nov paket zadolževanja

Republika Slovenija je bankam Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank in J.P. Morgan podelila mandat za organizacijo izvedbe več sočasnih izdaj obveznic, je razvidno iz sporočila na spletni strani ministrstva za finance. Ministrstvo namerava izdati novo 10 letno obveznosti z zapadlostjo 15. julija 2030 in povečati izdajo obstoječe triletne obveznice RS83. To obveznico je država prvič izdala prejšnji mesec. Poleg tega še preverja ali je mogoče povečati izdajo obveznice RS76, ki zapadejo leta 2045. Vrednost izdaje ministrstvo ne razkriva.Spomnimo, država je letos izvedla že dve zadolžitvi. Januarja je izdala ...