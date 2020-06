Država že v prvem četrtletju z rekordnim primanjkljajem

Ljubljana – Država je v prvem četrtletju 2020 ustvarila primanjkljaj v višini 739 milijonov evrov ali 6,6 odstotka BDP; ta je bil predvsem posledica ustavitve gospodarske aktivnosti zaradi razglasitve epidemije koronavirusne bolezni v Sloveniji v drugi polovici marca, so sporočili iz državnega statističnega urada (Surs). Primanjkljaj je bil za kar 647 milijonov evrov višji od primanjkljaja v prvem četrtletju lani.



Izdatki so se v prvem četrtletju 2020 povečevali s precej višjo stopnjo kot v istem obdobju 2019; njihova rast je bila 9,5-odstotna. Hkrati so se zmanjšali prihodki države; ti so bili za 3,4 odstotka nižji od prihodkov v istem obdobju prejšnjega leta. Država je nazadnje ustvarila tako visok primanjkljaj v četrtem četrtletju 2014, ko je znašal 867 milijonov evrov ali 9,1 odstotka BDP, še ugotavljajo na Sursu.



Prvo četrtletje 2020 so zaznamovali visoki izdatki države za plače (ki so bili za 6,3 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2019), socialne prejemke (za 7,9 odstotka), vmesno potrošnjo (za 12,9 odstotka) ter bruto investicije v osnovna sredstva (za 2,1 odstotka). Subvencije na proizvodnjo so se dodatno povečale za kar 163 milijonov evrov.

Dolg države se je zvišal na 33,4 milijarde evrov

Zaradi dodatnega zadolževanja je konsolidirani bruto dolg države konec marca znašal 33,4 milijarde evrov ali 69,6 odstotka BDP. V primerjavi s stanjem na koncu leta 2019 se je povečal za 5,3 odstotka oziroma za milijardo 669 milijonov evrov, od tega zaradi omilitev posledic epidemije za 1,2 milijarde. Povečal se je predvsem dolg iz dolgoročnih in kratkoročnih vrednostnih papirjev.

Do včeraj pa že za 2,1 milijarde primanjkljaja

V času, ko se končuje prva polovica leta, nam podatki s spletne strani proracun.gov.si sicer kažejo, da je država do vključno 29. junija iz proračuna porabila že prek šest milijard evrov (od načrtovanih 10,4 milijarde evrov v 2020), vanj pa se je prililo slabih 3,9 milijarde evrov.



Tekoči proračunski primanjkljaj je tako predvsem zaradi financiranja protikoronskih ukrepov že presegel 2,1 milijarde evrov oziroma. To je sicer približno toliko, kot znaša dovoljeni proračunski primanjkljaj za rebalans letošnjega državnega proračuna, ki naj bi ga vlada do septembra poslala v državni zbor.