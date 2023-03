Država že zvišuje davke, cene pa še omejuje

V nadaljevanju preberite:

Od izbruha vojne v Ukrajini je že več kot leto in postavlja se vprašanje, ali so ukrepi za umiritev cen energentov še primerni. Na eni strani so cene posameznih energentov, vsaj na borzi, že nižje kot pred vojno, kar bo vse bolj motilo kupce. Na drugi strani pa tudi prodajalce vse bolj motijo omejitve. Toda hkrati so gibanja cen energentov še daleč od normalnih. Vprašanje je torej, kako čim prej cene energentov približati tistim izpred energetske krize in vzpostaviti tržno delovanje. Zakaj so regulirane cene višje od borznih? Kje so ovire za znižanje cen?