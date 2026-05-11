Države dolžnice so končno dobile svojo skupino

Platforma posojilojemalcev prihaja ravno ob pravem času. Skupina bo dosegla oprijemljive rezultate in se razvila v učinkovit mehanizem za vse sodelujoče države.

Skupina držav v razvoju je aprila ustanovila Platformo dolžnikov, za večjo moč njihovega skupnega glasu v razpravah o upravljanju dolga in mednarodnih finančnih pogajanjih. Čeprav pobuda temelji na seviljski zavezi, sprejeti na lanski četrti mednarodni konferenci o financiranju razvoja, je bila v pripravi že dolgo časa. Če parafraziramo francoskega literarnega velikana Victorja Hugoja, ni nič močnejšega od ideje, katere čas je prišel. Že desetletja so države v razvoju prisiljene pluti skozi vse bolj zapleten mednarodni finančni sistem. S povečevanjem sistemskih in geopolitičnih tveganj je negotovost postala nova normalnost, kar je pripeljalo do vse glasnejših pozivov oblikovalcev politik globalnega juga k večjemu sodelovanju in usklajevanju. Seviljska zaveza je to idejo formalizirala, ...