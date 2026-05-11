Države dolžnice so končno dobile svojo skupino

Platforma posojilojemalcev prihaja ravno ob pravem času. Skupina bo dosegla oprijemljive rezultate in se razvila v učinkovit mehanizem za vse sodelujoče države.
Države, kot je Pakistan, imajo končno platformo za reševanje problemov. FOTO: Aamir Qureshi/AFP
Skupina držav v razvoju je aprila ustanovila Platformo dolžnikov, za večjo moč njihovega skupnega glasu v razpravah o upravljanju dolga in mednarodnih finančnih pogajanjih.
Čeprav pobuda temelji na seviljski zavezi, sprejeti na lanski četrti mednarodni konferenci o financiranju razvoja, je bila v pripravi že dolgo časa. Če parafraziramo francoskega literarnega velikana Victorja Hugoja, ni nič močnejšega od ideje, katere čas je prišel.
Že desetletja so države v razvoju prisiljene pluti skozi vse bolj zapleten mednarodni finančni sistem. S povečevanjem sistemskih in geopolitičnih tveganj je negotovost postala nova normalnost, kar je pripeljalo do vse glasnejših pozivov oblikovalcev politik globalnega juga k večjemu sodelovanju in usklajevanju.
Seviljska zaveza je to idejo formalizirala, ...
