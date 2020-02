Državna blagajna do sredine februarja začasno v minusu

Ljubljana – V državno blagajno je do včeraj priteklo za 1,1 milijarde (10,2 odstotka) od letos planiranih 10,8 milijarde evrov prilivov, država pa je v tem času porabila za 1,4 milijarde (13,4 odstotka) od predvidenih 10,4 milijarde evrov izdatkov. To izhaja iz podatkov na spletni strani (proracun.gov.si), ki so jo na ministrstvu za finance ustvarili pred dobrim mesecem za tekoče spremljanje proračunskih dogajanj.Dnevno osveženi podatki kažejo, da je letošnji proračun ta čas za približno 300 milijonov evrov v minusu, kar je sicer v skladu z običajnimi časovnimi nihanji prilivov in odlivov znotraj leta. Do konca leta bi ...