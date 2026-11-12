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    Državna pomoč za elektriko na poti, industrija na robu preživetja

    Energetsko intenzivne družbe naj bi vendarle prejele subvencijo za električno energijo. Kaj bo z industrijo materialov?
    Med prejemniki subvencije so v večinoma proizvajalci materiala, ki se tudi zaradi visokih cen elektrike na trgu soočajo z velikimi izzivi. FOTO: Tadej Regent
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    Maja Grgič
    12. 11. 2026 | 11:40
    12. 11. 2026 | 12:07
    5:33
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Družba Borzen je začela energetsko intenzivnim podjetjem danes vročati odločbe o dodelitvi oziroma zavrnitvi subvencije za električno energijo. Prilagojena najvišja spodbuda znaša 26,21124 evra na megavatno uro, upravičenci pa bodo državno pomoč prejeli najkasneje 30. novembra. Med prejemniki so večinoma proizvajalci materiala, ki se tudi zaradi visokih cen elektrike na trgu soočajo z velikimi izzivi. Ministrstvo za gospodarstvo pravi, da se tega zaveda, in meni, da moramo to industrijo ohraniti. Vlada je letos za navedeni ukrep namenila 30 milijonov evrov sredstev, najvišjo spodbudo, ki jo lahko prejme upravičenec, pa omejila na 30 evrov na megavatno uro. Ker so upravičenci v vlogah, oddanih na javni poziv, skupaj izkazali večjo potrebo po pokritju dela stroškov električne energije, je ...

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