Potem ko se je v sredo in četrtek seznanil s predlogom proračuna za prihodnji dve leti, bo DZ po zaključku še preostalih točk dnevnega reda danes glasoval o njegovem sprejetju. Podprli ga bodo poslanci koalicije, v opoziciji pa so proti, saj se zaradi prenizko načrtovanih sredstev na več področjih bojijo rezov v socialne pravice.

Predlog proračunov za leti 2027 in 2028 je poslancem v sredo predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Povedal je, da se bo proračunski primanjkljaj prihodnje leto povzpel do 2,9 odstotka BDP in se leto pozneje znižal na dva odstotka BDP. Zatrdil je, da bodo zagotovljena sredstva za vse zakonske obveznosti, opozorila o zmanjšanju sredstev na nekaterih področjih pa označil za neresnico ter sejanje strahu in negotovosti med ljudi.

Opozicija: Načrti so nerealni

Po mnenju poslancev opozicije so vladni proračunski načrti nerealni in jih v takšni obliki ne bo mogoče uresničiti. Opozarjali so na visoko rast sredstev za obrambo in po drugi strani krčenje sredstev za šolstvo in zdravstvo, pa tudi za družinske prejemke ter socialno pomoč.

Dodatno jih skrbi morebitna potrditev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije na referendumu 6. decembra, ki bi potrebo po varčevalnih ukrepih po njihovem mnenju še povečala. V koaliciji so medtem zatrjevali, da proračuna zagotavljata sredstva za financiranje obveznosti države, nadaljevanje razvojnih naložb in postopno zniževanje primanjkljaja. Kot pomemben razlog za podporo so navajali tudi dogovor o višji povprečnini za občine, ki je zapisana v spremljajočem zakonu o izvrševanju obeh proračunov.

Po predlogu naj bi se prihodnje leto v proračun steklo 17 milijard evrov, kar je 6,7 odstotka več, kot je v njem zapisano zdaj. V letu 2028 naj bi se prihodki dodatno zvišali na nekaj manj kot 17,7 milijarde evrov. Proračunska poraba se bo medtem v letu 2027 zvišala za 6,9 odstotka na nekaj manj kot 19,4 milijarde evrov in bo na podobni ravni ostala tudi v letu 2028.