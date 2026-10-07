DSU lobira za ohranitev svoje samostojnosti

Medtem ko se socialni partnerji usklajujejo o vsebini zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki naj bi pod eno streho združil vse državno premoženje, potekajo tudi lobiranja posameznih deležnikov, ki jih to zadeva. Tako je vodstvo državne DSU prejšnji mesec obiskalo ministrstvo za finance in po naših neuradnih informacijah bi lahko bile njihove želje uslišane.

Prvotni predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu je predvidel, da bi se na novo ustanovo prenesli tudi premoženje in naloge državne nepremičninske družbe DSU.