FOTO:Dunaj stavi na štiri petine javnega prevoza

Govorite o električnih avtomobilih na Dunaju. Zakaj je pomembno, da imajo vsaj 50 kilometrov dosega in da stanejo manj kot 50.000 evrov? To je precej visoka cena, se vam ne zdi? Določate pa tudi pravila za polnilne postaje.



Kakšne so razmere v dunajski električni mobilnosti? Imate tramvaj, imate avtomobile, tudi avtobuse.

Dunajski urejevalec električne mobilnosti Harald Böck. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kako se to obnese?



In zasebna električna mobilnost?



Rekli ste, da je cilj višji.



Zakaj je tako? So avtomobili predragi ali je polnilnic premalo?



Imate subvencije, ozaveščevalne kampanje in podobno?



Nova mobilnost potrebuje nove rešitve in novo infrastrukturo. Kaj je največja težava? Imate dve shemi za souporabo avtomobilov.



To bo potem dovolj za Dunaj?



Na Dunaju imate tudi 4000 taksijev in samo nekaj je električnih.



Na Dunaj in po Dunaju se vsak dan vozi veliko ljudi. Kakšni so potovalni časi med deli mesta in iz okolice?



To vpliva na načrte polnilne infrastrukture? Hitrih polnilnic ne potrebujete povsod, ljudje, ki se pripeljejo na delo, imajo osem ur časa za polnjenje.



Morate temu prilagoditi tudi elektroenergetski sistem?



Hrbtenica električne mobilnosti je vlak. Imate načrt, kako vse te vrste javnega prevoza povezati?

3000 električnih avtov za izposojo bo cveč kot dovolj za začetek na Dunaju. Foto Leon Vidic/Delo



Kaj pa s skiroji in mopedi?



Ima kateri od upravljavcev tudi električna kolesa v prostem pretoku?



Imate kolesa, ki so prilagojena starejšim?



Kakšen je načrt za 2030? Dunaj brez avtov na fosilna goriva?



Če sem Dunajčan, kako me boste prepričali, da se bom odpovedal uporabi lastnega avta?



Kako se vi premikate po Dunaju?



Kako pa ste prišli v Ljubljano?

Na Dunaju ima strategija za električno mobilnost več ciljev in nalog, praviiz mestne uprave in vodja delovne skupine za električno mobilnost. Najprej je treba ovrednotiti infrastrukturo polnilnic, predvideti prihodnje potrebe in pripraviti načrte ukrepov po natančnem konceptu električne mobilnosti.Vse po vrsti, brez prehitevanja. Hkrati pa je treba v pripravo rešitev vključiti upravljavce flot avtomobilov za souporabo, taksiste, komercialne prevoznike, že prisotne ponudnike električne mobilnosti in sisteme izposoje električnih koles. Treba pa je povečati število javnih polnilnic in izboljšati dostopnost vseh sistemov za uporabnike s posebnimi potrebami.Cena električnega avtomobila je v primerjavi s klasičnimi avtomobili še precej višja, pravila za polnilne postaje pa so pomembna, da lahko izpolnijo potrebe uporabnikov. Avtomobili se zdaj lahko polnijo z najmanj 22,5 kilovata na vtičnici tipa 2, to pa je trenutno tudi najuporabnejša polnilna infrastruktura na Dunaju.Razdeljeni so v javni in zasebni promet. Javni promet je zelo dobro opremljen, imamo pet linij podzemne železnice, šesta je v gradnji. Imamo tudi tramvaje, deluje 26 linij, in tudi 40 električnih avtobusov, dva od njih sta avtonomna, ki ju preizkušajo v novi četrti Dunaja.Mislim, da v redu, a je brez učinka.Na Dunaju je tržni delež električnih avtomobilov med tremi in petimi odstotki.Tako je, cilj je bil višji.Trenutno sta dve težavi. Prvi je strah, veliko ljudi misli, da je električen avtomobil nevaren. Nekaj naslovov, da je električni avto zgorel in da so izhajali strupeni plini, je dovolj. Druga težava je miselnost ljudi, ki bi jo lahko spremenili le z dejstvi in številkami, da je električni avto v življenjski dobi veliko cenejši kot klasičen avto. V tem hipu se o električni mobilnosti razpravlja še zelo na čustveni ravni. Nekaj ljudi je zelo zagretih, nekaj pa jih je zelo proti.Imamo. Avstrijska vlada subvencionira nakup električnega baterijskega avta s 3000 evri, nakup priključnega hibrida pa s 1500 evri. Subvencionirajo pa tudi električna kolesa in električna tovorna kolesa. Kolo je eno od najbolj okolju prijaznih in ekonomičnih oblik prevoza. Na Dunaju izboljšujemo kolesarske steze, težave so zlasti pri prečkanju cest.Imamo dva upravljavca shem za souporabo avtomobilov, eden ima določene lokacije, drugi pa omogoča prost pretok, avto lahko pustite kjer koli. Ampak skupaj imata premalo električnih avtomobilov za zadovoljitev vseh potreb na Dunaju po prostem pretoku, saj bi potrebovali vsaj 1500 ali 2000 avtomobilov, ki bi krožili, da ti ne bi bilo po avto treba iti več kilometrov daleč. Car2Go in DriveNow imata vsak po približno 1500 avtomobilov, ideja pa je, da se ti floti elektrificirata, zdaj imata le po kakih 40 električnih avtomobilov. To je proces, ki bo trajal vsaj dve do tri leta.3000 električnih avtomobilov je več kot dovolj za začetek. Ne vemo pa še, kako bo vse šlo, odvisno je od uporabnikov.To ni bil zelo dober projekt, pravila za taksiste so stroga glede varnosti, banke pa za električni avto ne dajejo pravih jamstev. Električni avto je dražji kot klasičen avto, vendar je vračilo naložbe hitrejše, več kilometrov naredijo, več prihranijo.Preden smo razgrnili načrt javne polnilne infrastrukture, smo naročili študijo prometnega inštituta Tehniške univerze. Želeli smo izvedeti, kakšna je povprečna pot, kje se začne in kje konča. Povprečna pot znotraj Dunaja je krajša od 30 kilometrov, kar je idealno za električne avtomobile. Poleg tega je povprečna pot iz okolice Dunaja krajša kot 50 kilometrov, kar je tudi idealno za električne avtomobile, saj bi jih polnili le enkrat ali dvakrat na teden.V tem času se avto napolni s povsem navadno počasno polnilnico. Zato postavljamo polnilnice z močjo 11 ali 22 kilovatov in le malo hitrih polnilnic z močjo 350 kilovatov. Te so na zelo posebnih krajih v mestu, ob vpadnicah, blizu meje mesta z obrobjem.Zaradi navadnih 11- ali 22-kilovatnih polnilnic sistema ni treba prilagajati. Hitre polnilnice pa potrebujejo veliko dodatne infrastrukture, posebne sobe za transformatorje in za nadzor, to zahteva vsaj toliko prostora kot parkirni prostor za električni avtomobil. Veliko teh polnilnic je ob restavracijah, kavarnah in podobnem, namenjene pa so potnikom, ki opravljajo daljše poti, ne gredo le do Dunaja in nazaj.To počnemo. Mobilnostne postaje so centri, kjer lahko uporabiš več vrst mobilnosti. To je lahko postaja podzemne železnice, tramvaja ali avtobusa, zraven pa lahko najameš avto, kolo, čelado, otroški sedež za otroke v avtu in podobno. Seveda je to odvisno od lokacije, čisto na vseh postajah tega ni. Zdaj delujejo trije taki mobilnostni centri, letos jih bomo uredili še šest, na koncu pa bo na Dunaju približno 100 takih postaj. Ideja je, da na taki postaji, ko prideš denimo s postaje podzemne železnice, dobiš možnost prevoza za zadnji kilometer poti, denimo kolo, električni avtomobil ali tramvaj.Električni moped ali skiro je dobra odločitev za zadnji kilometer, vendar zdaj povzročajo veliko težav. Precej jih konča tudi v Donavi. Zdaj dunajska uprava razmišlja o pravilih za električne skiroje in mopede. Nekateri upravljavci sistemov izposoje skirojev tako že zahtevajo, da uporabnik pošlje sliko, kje je skiro pustil. Mislim, da bi bila še najboljša rešitev to, da bi bil zanje namenjen določen javni prostor.Ne. Je pa zanimivo, da je največji sistem izposoje tovornih koles pri osrednjem pokopališču, vendar je to po svoje logično, saj je pokopališče precej razsežno. Z avtom bi pot do smetnjakov trajala 45 minut.Ne, na žalost še ne. Tricikli bi bili zelo dobra ideja. Imamo pa tovorna kolesa, ki imajo škatlo nad prvimi kolesi. To so tricikli, nekateri z njimi prevažajo otroke.Ne, to ni cilj. Cilj je 80 odstotkov javnega prevoza in souporabe vozil in 20 odstotkov prevozov z zasebnimi avtomobili. To bi pomenilo zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za 38 odstotkov leta 2025. Imamo tri načela. Prvo je izboljšati. Motor z notranjim zgorevanjem se ne more še bistveno bolj izboljšati, zato je treba podpreti druge tehnologije. Drugo je prehodnost, možnost prehoda z enega javnega prevoza na drugega. Tretje pa je izogniti se težavam, ki jih lahko povzroči neurejen tovorni promet. To je strategija.Bojim se, da v prihodnjih nekaj mesecih ne bo veliko odločitev, ravno so bile državne volitve. Oktobra pa bodo volitve tudi na Dunaju. Imamo veliko načrtov, a vsi čakajo na politično odločitev. Končali smo že razpis za izbiro ponudnika souporabe električnih vozil. Ta odločitev je zelo odvisna od politične odločitve. Ugotovili smo, da je taka shema lahko poslovno uspešna le, če je oproščena plačila parkirnine na javnih površinah, to je 1044 evrov na leto.Sem srečen lastnik enotne letne vozovnice za javni prevoz, s katero lahko uporabljam vse vrste prevoza za en evro na dan. Nimam avtomobila, če potrebujemo avto, ga najamem.To me je pa res razžalostilo, ker je javni prevoz še vedno razmejen z državnimi mejami in ni evropski. Ena glavnih nalog Evropske unije bi morala biti krepitev javnega prevoza, ureditev železnic in drugih povezav, vsaj med glavnimi mesti držav.