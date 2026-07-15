Dunaj z novim vetrnim parkom podvojil proizvodnjo vetrne energije

Dunajsko energetsko podjetje Wien Energie je v občini Ebreichsdorf v Spodnji Avstriji odprlo nov vetrni park, ki ima skupno moč 35 megavatov in na leto proizvede dovolj električne energije za oskrbo približno 20.000 gospodinjstev. Skupna zmogljivost vetrne energije pri Wien Energie tako zdaj znaša že 520 megavatov. Projekt predstavlja pomemben korak pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti Dunaja do leta 2040.

Na Dunaju obnovljivi viri energije niso več le dolgoročni cilj, temveč vse pomembnejši del vsakodnevne preskrbe z elektriko. Po rekordnih širitvah zmogljivosti sončnih elektrarn in pospešeni uporabi geotermije so se severni sosedje intenzivno posvetili tudi izkoristku vetrne energije. Z novim vetrnim parkom v Ebreichsdorfu je dunajsko energetsko podjetje Wien Energie naredilo nov korak k razogljičenju energetskega sistema, sporočajo s predstavništva Dunaja v Ljubljani.

Vetrni park Ebreichsdorf, ki so ga odprli v začetku julija, je že drugi večji projekt podjetja Wien Energie na področju vetrne energije letos. Pred tem so junija odprli vetrni park Loidesthal II, vključno z nedavnim prevzemom podjetja ImWind pa je Wien Energie skupno podvojil svoje zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz vetra na približno 520 megavatov.

Wolfgang Kocevar, župan občine Ebreichsdorf, in Alma Kahler, direktorica Wien Energie. FOTO: Thomas Meyer

Skupaj z naložbami v sončne elektrarne, hidroelektrarne na vodovodih za pitno vodo in geotermijo želi Wien Energie do leta 2030 zmogljivosti iz obnovljivih virov povečati na 1800 megavatov, s čimer bi lahko po lastnih navedbah iz obnovljivih virov proizvedli toliko električne energije, kolikor je v enem letu porabijo vsa dunajska gospodinjstva. Do leta 2040 naj bi zmogljivost povečali na 2800 megavatov.

Vetrni park v Ebreichsdorfu sestavlja deset sodobnih vetrnic s skupno močjo 35 megavatov, ki na leto proizvedejo približno 76.000 megavatnih ur električne energije. To ustreza letni porabi okoli 20.000 gospodinjstev, hkrati pa pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in večji energetski neodvisnosti regije.

Na Dunaju poudarjajo, da je širitev obnovljivih virov energije eden ključnih stebrov mestne strategije za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2040. Ob povečanju proizvodnje elektrike iz vetrne energije zato hkrati pospešeno vlagajo tudi v sončno energijo, geotermijo, izrabo energije pitne vode in širitev daljinskega ogrevanja. Cilj mesta je z raznolikim naborom obnovljivih virov zagotoviti zanesljivo, cenovno dostopno in okolju prijazno preskrbo z energijo tudi v prihodnje.