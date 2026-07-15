  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Dunaj z novim vetrnim parkom podvojil proizvodnjo vetrne energije

    Z naložbami v sončne elektrarne, hidroelektrarne na vodovodih in geotermijo želijo do leta 2030 zmogljivosti iz obnovljivih virov povečati na 1800 megavatov.
    Julija so v Ebreichsdorfu odprli nov vetrni park. FOTO: Thomas Meyer
    Galerija
    Julija so v Ebreichsdorfu odprli nov vetrni park. FOTO: Thomas Meyer
    B. T.
    15. 7. 2026 | 15:09
    15. 7. 2026 | 15:18
    3:10
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Dunajsko energetsko podjetje Wien Energie je v občini Ebreichsdorf v Spodnji Avstriji odprlo nov vetrni park, ki ima skupno moč 35 megavatov in na leto proizvede dovolj električne energije za oskrbo približno 20.000 gospodinjstev. Skupna zmogljivost vetrne energije pri Wien Energie tako zdaj znaša že 520 megavatov. Projekt predstavlja pomemben korak pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti Dunaja do leta 2040.

    Na Dunaju obnovljivi viri energije niso več le dolgoročni cilj, temveč vse pomembnejši del vsakodnevne preskrbe z elektriko. Po rekordnih širitvah zmogljivosti sončnih elektrarn in pospešeni uporabi geotermije so se severni sosedje intenzivno posvetili tudi izkoristku vetrne energije. Z novim vetrnim parkom v Ebreichsdorfu je dunajsko energetsko podjetje Wien Energie naredilo nov korak k razogljičenju energetskega sistema, sporočajo s predstavništva Dunaja v Ljubljani.

    Vetrni park Ebreichsdorf, ki so ga odprli v začetku julija, je že drugi večji projekt podjetja Wien Energie na področju vetrne energije letos. Pred tem so junija odprli vetrni park Loidesthal II, vključno z nedavnim prevzemom podjetja ImWind pa je Wien Energie skupno podvojil svoje zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz vetra na približno 520 megavatov.

    Wolfgang Kocevar, župan občine Ebreichsdorf, in Alma Kahler, direktorica Wien Energie. FOTO: Thomas Meyer
    Wolfgang Kocevar, župan občine Ebreichsdorf, in Alma Kahler, direktorica Wien Energie. FOTO: Thomas Meyer

    Skupaj z naložbami v sončne elektrarne, hidroelektrarne na vodovodih za pitno vodo in geotermijo želi Wien Energie do leta 2030 zmogljivosti iz obnovljivih virov povečati na 1800 megavatov, s čimer bi lahko po lastnih navedbah iz obnovljivih virov proizvedli toliko električne energije, kolikor je v enem letu porabijo vsa dunajska gospodinjstva. Do leta 2040 naj bi zmogljivost povečali na 2800 megavatov.

    Vetrni park v Ebreichsdorfu sestavlja deset sodobnih vetrnic s skupno močjo 35 megavatov, ki na leto proizvedejo približno 76.000 megavatnih ur električne energije. To ustreza letni porabi okoli 20.000 gospodinjstev, hkrati pa pomembno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in večji energetski neodvisnosti regije.

    Na Dunaju poudarjajo, da je širitev obnovljivih virov energije eden ključnih stebrov mestne strategije za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2040. Ob povečanju proizvodnje elektrike iz vetrne energije zato hkrati pospešeno vlagajo tudi v sončno energijo, geotermijo, izrabo energije pitne vode in širitev daljinskega ogrevanja. Cilj mesta je z raznolikim naborom obnovljivih virov zagotoviti zanesljivo, cenovno dostopno in okolju prijazno preskrbo z energijo tudi v prihodnje.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Furs

    Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

    Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
    Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Znanstvenofantastična romanca se dogaja v Planici

    Igor Harb: Prvencu je dodal ljubezen, da zgodba o potovanju na Mars ne bi bila dolgočasna
    Zdenko Matoz 14. 7. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Obisk v Ukrajini

    Janša že v Kijevu, z obiskom Ukrajine zaokrožuje diplomatsko ofenzivo

    Premierova pot sovpada z napovedjo Slovenije, da bo napadeni državi namenila dodatnih 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči.
    Jure Kosec 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Horoskop

    Dnevni horoskop za sredo, 15. julija 2026

    Priložnosti za rast in priznanje na poslovnem področju. Zvezde danes nagrajujejo jasnost, pogovor in premišljeno akcijo.
    15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

    Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
    Delo 14. 7. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

    Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

    Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
    Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    obnovljivi viri energijeDunajvetrne elektrarneelektrikaokolje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Rop se ni izšel

    Lamine Yamal se je veselil, tatova sta jo ucvrla brez plena

    V zgodnjih jutranjih urah je v Barceloni prišlo do poskusa vloma v dom zvezdnika španske nogometne reprezentance.
    15. 7. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Mladeniča z dinamitom v rokah

    Slovenci za kosilo in za sedmo zmago Nemcem oddali niz

    Atomski dvojček Nik Mujanović, Rok Možić dosegel kar 55 točk pri zmagi s 3:1, ki je slovenske odbojkarje približuje petem zakljkučnemu turnirju lige narodov.
    15. 7. 2026 | 15:42
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

    Slovenski šampion se ob veliki prevladi sooča tudi z negodovanjem nekaterih navijačev. Nad Merckxa z udarci.
    Miha Hočevar 15. 7. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dolgo pričakovani zakon o Skoku v vladni obravnavi

    Predlog: Povezali bi pristojnosti NPU in specializiranega tožilstva. Predvidena je ustanovitev Specializiranega sodišča RS.
    Barbara Hočevar 15. 7. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obnovljivi viri

    Dunaj z novim vetrnim parkom podvojil proizvodnjo vetrne energije

    Z naložbami v sončne elektrarne, hidroelektrarne na vodovodih in geotermijo želijo do leta 2030 zmogljivosti iz obnovljivih virov povečati na 1800 megavatov.
    15. 7. 2026 | 15:09
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Glasna manjšina ne bo utišala Tadeja Pogačarja

    Slovenski šampion se ob veliki prevladi sooča tudi z negodovanjem nekaterih navijačev. Nad Merckxa z udarci.
    Miha Hočevar 15. 7. 2026 | 15:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Dolgo pričakovani zakon o Skoku v vladni obravnavi

    Predlog: Povezali bi pristojnosti NPU in specializiranega tožilstva. Predvidena je ustanovitev Specializiranega sodišča RS.
    Barbara Hočevar 15. 7. 2026 | 15:25
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Obnovljivi viri

    Dunaj z novim vetrnim parkom podvojil proizvodnjo vetrne energije

    Z naložbami v sončne elektrarne, hidroelektrarne na vodovodih in geotermijo želijo do leta 2030 zmogljivosti iz obnovljivih virov povečati na 1800 megavatov.
    15. 7. 2026 | 15:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    INVESTICIJE

    Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    14. 7. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na morje s slovensko inovacijo

    BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
    15. 7. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Razno
    PRIHODNOST

    Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    15. 7. 2026 | 08:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo