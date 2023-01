Dušan Šešok z milijoni raje na jug kot v Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je Dušan Šešok, prvi finančni minister v zgodovini Slovenije, obupal nad svojo domovino in milijone naložb namesto doma usmerja na Zahodni Balkan. Dejavnejše vlaganje na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini oziroma srbski entiteti Republika Srbska Šešok opisuje kot premik v stabilnejše, bolj predvidljivo in poslu bolj prijazno okolje. Ta premik bi lahko pomenil tudi, da bodo v Sloveniji manj delali, opozarja Šešok.