DUTB z upniško prisilno poravnavo Meje Šentjur

Ljubljana – Družba za upravljanje terjatev bank je vložila upniško prisilno poravnavo nad podjetjem Meja Šentjur. Visoko finančno zadolženost podjetja je možno zmanjšati le s prestrukturiranjem nezavarovanih finančnih terjatev v upniški prisilni poravnavi, potrjujejo v DUTB. V tej so zaradi poplačila terjatev prišli v spor s kupcem kmetijskega podjetja, družbo Altius.V DUTB podrobnosti ne komentirajo: »V splošnem lahko povemo, da si s strategijami upravljanja sredstev posameznih družb, če je to mogoče, prizadevamo sprejemati ukrepe, ki omogočajo ohranjanje dejavnosti in optimalno poslovanje podjetij v prihodnje. Enako je ...