Dva azijska velikana, ena gospodarska past

Japonsko je po poku nepremičninskega balona zajel večdesetletni gospodarski zastoj. Bi lahko enaka usoda prekrižala načrte Xi Jinpinga?
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Skupni obseg neodplačanih posojil v juanih se je septembra v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 4,8 odstotka, kar je najmanj doslej in pomeni padec s 4,9 odstotka v avgustu. FOTO: Tyrone Siu/Reuters
Xu, inženir na področju polprevodnikov iz Šanghaja, bi se moral v sodobnem kitajskem gospodarstvu počutiti kot gospodar vesolja. Dobro zasluži v panogi, ki je ključna za prihodnost države in ki jo država že desetletja podpira z bogatimi subvencijami.
Kljub obetavni prihodnosti pa 29-letnik nerad razsipava z denarjem. V okolju z visoko brezposelnostjo mladih, padanjem vrednosti nepremičnin in pomanjkljivo socialno varnostno mrežo se mu zdi njegov zaslužek iz dneva v dan bolj dragocen. »Vsepovsod je čutiti, da so potrošniki začeli varčevati in da je razpoloženje vse bolj pesimistično,« pravi. »Tudi sam sem pod večjim pritiskom, zato me manj mika, da bi hodil ven in zapravljal.«
Takšno usihanje zaupanja je srhljivo znano. Xuja in milijone njemu podobnih drugo največje gospodarstvo na ...
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