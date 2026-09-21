2,012 evra za liter dizla

Cena dizelskega goriva bo opolnoči prvič presegla mejo dveh evrov za liter goriva. Podražitev je sicer ublažila država, ki je iz izračuna najvišjih dovoljenih cen črtala dodatek za biokomponento, kar pa povzroča težave trgovcem. Rekordna je tudi cena kurilnega olja, medtem ko bi bencin ob nadaljevanju zaostrenih razmer, rekordno vrednost lahko dosegel že ob naslednji spremembi. Tretja zaporedna podražitev dizelskega goriva je ceno potisnila nad magično mejo dveh evrov za liter goriva. Podražitev 95-oktanskega bencina je že šesta zaporedna, a so bili letošnji skoki cen tega energenta manjši. Dizelsko gorivo se draži za dva centa, tako da bo do prihodnjega torka zanj treba odšteti 2,012 evra za liter goriva. Nova cena bencina znaša 1,748 evra. Najbolj, za 3,3 cente se draži kurilno olje, ...