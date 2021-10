Dva meseca pred iztekom turističnih bonov se kopičijo rezervacije za smučarijo

V nadaljevanju preberite:

Slovenski gostje so med jesenskimi počitnicami zapolnili terme po državi, medtem pa nekateri že načrtujejo obisk zimskih letovišč – za unovčitev turističnih bonov sta namreč ostala le še dva meseca. Preverili smo, kakšno je povpraševanje po prostih terminih do konca leta in kakšna pričakovanja imajo turistični delavci za prihodnje leto. Koliko Slovencev z unovčitvijo bona čaka do konca leta? Kam danes najbolj pogledujejo slovenski gostje in kako zadovoljni so turistični delavci z letošnjo sezono?