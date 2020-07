Dva meseca mrtvega teka pri drugem tiru

Ljubljana – Po skoraj dveh mesecih od vložitve pritožb na prvo fazo razpisa za iskanje graditelja drugega tira med Koprom in Divačo je državna revizijska komisija odločila, da je 2TDK kršil zakon o javnem naročanju, s tem ko ni omogočil vpogleda Kolektorju CPG v javne podatke. Pritožnik Kolektor CPG bo zdaj po vpogledu lahko dopolnil zahtevek za revizijo. O tem bo nato odločala državna revizijska komisija.



Naročnik 2TDK, ki ga vodi Dušan Zorko, je v prvi fazi javnega razpisa sprejel odločitev, katerim ponudnikom prizna sposobnost in jih bo v nadaljevanju javnega naročila povabil k oddaji ponudbe. Zahtevo za revizijo so vložila tri slovenska podjetja (Kolektor CPG in Gorenjska gradbena družba s CGP Novo mesto), ki jim je 2TDK priznal sposobnost, ter avstrijsko podjetje Swietelsky, ki ga je 2TDK izločil.



»Vlagatelj Kolektor CPG, ki mu je naročnik priznal sposobnost, v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitve pri vpogledu v prijave ostalih kandidatov. Vlagatelj tudi zatrjuje, da naročnik ostalim kandidatom ne bi smel priznati sposobnosti, posledično pa ti kandidati ne bi smeli biti povabljeni k sodelovanju v drugi fazi oziroma o oddaji ponudbe,« so sporočili iz Državne revizijske komisije (Dkom) in dodali, da so najprej presojali očitke Kolektorja CPG, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v dokumentacijo skladno z določbami zakona o javnem naročanju. 2TDK mu neupravičeno ni omogočil vpogleda v del dokumentacije, je ugotovil Dkom, zato je 2TDK naložila odpravo kršitve, tako da Kolektorju CPG omogoči vpogled v imena in priimke zastopnikov pravnih oseb, v dokazila o nekaznovanosti v prijavi kandidata ob upoštevanju varovanja osebnih podatkov in vpogled v podatke o referenčnih poslih, izvedenih v tujini. Kolektor CPG bo lahko v petih delovnih dneh od vpogleda v podatke spremenil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi.