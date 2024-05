Dve nekdanji šoli bodo preuredili v stanovanja za mlade in družine

V nadaljevanju preberite:

Ponudbo nepremičnin na trgu bi lahko povečali z uvedbo davka na nepremičnine. Koalicijske stranke podpirajo ureditev tega področja, najbolj konkretni, kako bi to naredili še v tem mandatu, pa so v Levici. Pritisk na cene nepremičnin bi lahko omilila tudi neprofitna stanovanja. Skoraj vse mestne občine napovedujejo gradnjo in pridobivanje novih stanovanj, a potrebe so velike. Samo v Mestni občini Ljubljana jih manjka kar štiri tisoč.