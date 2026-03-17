Dve vpadnici bosta odprli pot do Luke Koper

Dela bodo začeli konec aprila in cesto po pogodbi dogradili konec 2027.

Deset let po tem, ko so predstavniki države in občine Koper podpisali dogovor o pripravi dokumentacije za širitev bertoške vpadnice mimo srminske obrtne cone do Luke Koper, so včeraj predstavniki naročnika (DARS) končno podpisali pogodbo z izvajalci del (konzorcij Kolektor CPG in CPK) o gradnji tega kratkega, vendar ključnega odseka od avtoceste do bertoškega vhoda v Luko Koper. Zgradili naj bi jo do konca leta 2027, pogodbena vrednost investicije znaša 19,5 milijona evrov. Bertoška vpadnica je izrednega pomena tako za mesto Koper kot za pristanišče, saj se zdaj po tem 1,6 kilometra dolgem odseku pripeljejo vsi tovornjaki na poti v pritanišče in iz njega. Bertoška vpadnica razbremenjuje središče mesta tovornega prometa. Poleg tovornjakov namenjenih v Luko se po njej vozijo še vsi, ki so ...