Dvig na bankomatu brez provizije. Katere bančne storitve bodo še brezplačne?

Širitev mreže bankomatov in poslovalnic tudi na podeželje, možnost dviga gotovine pri drugih ponudnikih, obveznost sprejemanja najmanj enega elektronskega plačilnega sredstva, brezplačni paket osnovnih plačilnih storitev – to so ključni poudarki zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo za finance.

Ministrstvo je v javno obravnavo dalo predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Povod za pripravo zakona je ustavna določba, ki ureja pravico do uporabe gotovine. A zakon je zasnovan širše. Kaj so ključne rešitve predloga zakona?