Dvojna raba priložnost za slovenski inovacijski ekosistem

Dvojna raba tehnologij, torej uporaba inovacij tako v civilne kot v obrambne oziroma varnostne namene, predstavlja tudi priložnost za slovenski inovacijski ekosistem, so prepričani v javni agenciji Spirit. »Če znamo to priložnost strateško povezati s slovenskimi kompetencami – recimo v elektroniki, IKT, energetiki in materialih –, lahko dvojna raba tehnologij postane pospeševalec inovacij, internacionalizacije in večje odpornosti našega gospodarstva.«

Slovenskim podjetjem in raziskovalnim organizacijam se odpira možnost vstopa v nove tržne niše, povečanje mednarodne konkurenčnosti ter tesnejšega vključevanja v evropske in globalne dobavne verige. Pomembna prednost je tudi krepitev sodelovanja med raziskovalnim okoljem, industrijo in javnim sektorjem, kar spodbuja nastanek interdisciplinarnih rešitev z višjo dodano vrednostjo, so prepričani v Spiritu.

Rešitve, razvite za varnostne namene, lahko hkrati izboljšajo trajnostno preobrazbo gospodarstva, na primer pri krožnih materialih ali obnovljivih virih energije.

Dvojna raba tehnologij je spodbuda za razvoj vrhunskih rešitev. »Obrambno-varnostni sektor pogosto zahteva najvišje standarde zanesljivosti, kibernetske varnosti, materialov in energetskih rešitev. To slovenskim podjetjem in raziskovalcem omogoča, da svoje tehnologije razvijajo na višji ravni kakovosti, kar jim daje prednost tudi na civilnih trgih,« poudarjajo v Spiritu. Slovenska podjetja lahko pridobijo financiranje in partnerstva, saj EU in Nato usmerjata vse več sredstev v razvoj dvojne rabe tehnologij.

Tehnologije dvojne rabe niso namenjene samo varnosti, ampak tudi energetski učinkovitosti, digitalizaciji, naprednim materialom, brezpilotnim sistemom in podobno, ugotavljajo v Spiritu: »To pomeni, da rešitve, razvite za varnostne namene, hkrati lahko izboljšajo trajnostno preobrazbo gospodarstva, na primer pri krožnih materialih ali obnovljivih virih energije.«

Kateri razpisi so na voljo gospodarstvu

Spirit ima pri tem vlogo povezovalca in pospeševalca inovacij. Agencija podpira podjetja pri prepoznavanju poslovnih priložnosti tudi na področju dvojne rabe, zagotavlja informacijsko in svetovalno podporo ter povezuje slovenske akterje z evropskimi programi, zlasti v okviru Obzorja Evropa in drugih pobud. Spodbuja oblikovanje partnerstev med podjetji, raziskovalnimi institucijami in javnimi organi ter s svojimi spodbudami krepi internacionalizacijo inovacij. Omogoča tudi sodelovanje na različnih mednarodnih sejmih z obrambno-varnostnega področja, so našteli v agenciji.

Spirit je pravkar objavil javni razpis za spodbujanje partnerstev za nastop na tujih trgih 2025–2028, ki pomaga pri pripravi konzorcijev za prodor inovativnih rešitev na mednarodne trge. Za podjetja bodo relevantni tudi nacionalni razpisi za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov z višjimi stopnjami tehnološke zrelosti, ki jih objavljajo ministrstvo za gospodarstvo, agencija Aris ter ministrstvo za obrambo.

»Prebojne inovacije se zgodijo tam, kjer ustvarimo pravo okolje za sodelovanje raziskav, podjetij in kapitala. Potrebujemo pogumnejše financiranje zgodnjih faz ter instrumente, ki podpirajo rast do višjih stopenj TRL – vse do TRL9, ko pride do dejanske uporabe na trgu. Ključni so povezovanje z industrijo, hiter dostop do pilotnih okolij in spodbude za podjetja, da znanje ne ostane v laboratoriju, ampak se prelije v globalne rešitve,« so še dodali v agenciji.