  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Dvojna raba priložnost za slovenski inovacijski ekosistem

    Obrambni sektor zahteva visoke standarde zanesljivosti, kibernetske varnosti in energetskih rešitev.
    Spirit je pravkar objavil javni razpis za spodbujanje partnerstev za nastop na tujih trgih v letih med 2025 in 2028. Foto Jože Suhadolnik
    Galerija
    Spirit je pravkar objavil javni razpis za spodbujanje partnerstev za nastop na tujih trgih v letih med 2025 in 2028. Foto Jože Suhadolnik
    Nejc Gole
    11. 10. 2025 | 05:00
    4:04
    A+A-

    Dvojna raba tehnologij, torej uporaba inovacij tako v civilne kot v obrambne oziroma varnostne namene, predstavlja tudi priložnost za slovenski inovacijski ekosistem, so prepričani v javni agenciji Spirit. »Če znamo to priložnost strateško povezati s slovenskimi kompetencami – recimo v elektroniki, IKT, energetiki in materialih –, lahko dvojna raba tehnologij postane pospeševalec inovacij, internacionalizacije in večje odpornosti našega gospodarstva.«

    Slovenskim podjetjem in raziskovalnim organizacijam se odpira možnost vstopa v nove tržne niše, povečanje mednarodne konkurenčnosti ter tesnejšega vključevanja v evropske in globalne dobavne verige. Pomembna prednost je tudi krepitev sodelovanja med raziskovalnim okoljem, industrijo in javnim sektorjem, kar spodbuja nastanek interdisciplinarnih rešitev z višjo dodano vrednostjo, so prepričani v Spiritu.

    Rešitve, razvite za varnostne namene, lahko hkrati izboljšajo trajnostno preobrazbo gospodarstva, na primer pri krožnih materialih ali obnovljivih virih energije.

    Dvojna raba tehnologij je spodbuda za razvoj vrhunskih rešitev. »Obrambno-varnostni sektor pogosto zahteva najvišje standarde zanesljivosti, kibernetske varnosti, materialov in energetskih rešitev. To slovenskim podjetjem in raziskovalcem omogoča, da svoje tehnologije razvijajo na višji ravni kakovosti, kar jim daje prednost tudi na civilnih trgih,« poudarjajo v Spiritu. Slovenska podjetja lahko pridobijo financiranje in partnerstva, saj EU in Nato usmerjata vse več sredstev v razvoj dvojne rabe tehnologij.

    Tehnologije dvojne rabe niso namenjene samo varnosti, ampak tudi energetski učinkovitosti, digitalizaciji, naprednim materialom, brezpilotnim sistemom in podobno, ugotavljajo v Spiritu: »To pomeni, da rešitve, razvite za varnostne namene, hkrati lahko izboljšajo trajnostno preobrazbo gospodarstva, na primer pri krožnih materialih ali obnovljivih virih energije.«

    image_alt
    Slovenska podjetja hitro inovirajo in razvijajo nišne rešitve

    Kateri razpisi so na voljo gospodarstvu

    Spirit ima pri tem vlogo povezovalca in pospeševalca inovacij. Agencija podpira podjetja pri prepoznavanju poslovnih priložnosti tudi na področju dvojne rabe, zagotavlja informacijsko in svetovalno podporo ter povezuje slovenske akterje z evropskimi programi, zlasti v okviru Obzorja Evropa in drugih pobud. Spodbuja oblikovanje partnerstev med podjetji, raziskovalnimi institucijami in javnimi organi ter s svojimi spodbudami krepi internacionalizacijo inovacij. Omogoča tudi sodelovanje na različnih mednarodnih sejmih z obrambno-varnostnega področja, so našteli v agenciji.

    Spirit je pravkar objavil javni razpis za spodbujanje partnerstev za nastop na tujih trgih 2025–2028, ki pomaga pri pripravi konzorcijev za prodor inovativnih rešitev na mednarodne trge. Za podjetja bodo relevantni tudi nacionalni razpisi za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov z višjimi stopnjami tehnološke zrelosti, ki jih objavljajo ministrstvo za gospodarstvo, agencija Aris ter ministrstvo za obrambo.

    »Prebojne inovacije se zgodijo tam, kjer ustvarimo pravo okolje za sodelovanje raziskav, podjetij in kapitala. Potrebujemo pogumnejše financiranje zgodnjih faz ter instrumente, ki podpirajo rast do višjih stopenj TRL – vse do TRL9, ko pride do dejanske uporabe na trgu. Ključni so povezovanje z industrijo, hiter dostop do pilotnih okolij in spodbude za podjetja, da znanje ne ostane v laboratoriju, ampak se prelije v globalne rešitve,« so še dodali v agenciji.

    Sorodni članki

    Gospodarstvo  |  Novice
    Obrambna industrija

    Slovenska podjetja hitro inovirajo in razvijajo nišne rešitve

    V agenciji Spirit pojasnjujejo, kako pomagajo slovenski obrambni industriji.
    Nejc Gole 20. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podpora izvoznikom

    Strateško pomembna je tudi prisotnost na ameriškem trgu

    V Spiritu poudarjajo pomembnost krepitve prepoznavnosti Slovenije kot zelenega in inovativnega gospodarstva.
    Milka Bizovičar 19. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    SPIRIT SlovenijainovacijeDvojna raba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Soseda

    Nagrade ni dobil ameriški predsednik Donald Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu.
    Marko Kočevar 11. 10. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Carole Mundell

    Upamo na najboljše, pripravljamo se na najslabše, življenje se zgodi nekje vmes

    Lastnim znanstvenim raziskavam se je Carole Mundell ob prevzemu mesta direktorice za znanost pri »evropski Nasi« odpovedala, da je lahko pravična do vseh.
    Saša Senica 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Soseda

    Nagrade ni dobil ameriški predsednik Donald Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu.
    Marko Kočevar 11. 10. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Carole Mundell

    Upamo na najboljše, pripravljamo se na najslabše, življenje se zgodi nekje vmes

    Lastnim znanstvenim raziskavam se je Carole Mundell ob prevzemu mesta direktorice za znanost pri »evropski Nasi« odpovedala, da je lahko pravična do vseh.
    Saša Senica 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo