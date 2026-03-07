  • Delo mediji d.o.o.
    Novice

    Dvojna raba tehnologij kot ključ do globalnega uspeha

    Za razvoj tehnološko zahtevnih rešitev je eden ključnih vzvodov tudi vključevanje slovenskih podjetij v evropske inovacijske instrumente.
    Razvojna priložnost za podjetja s tehnološkim potencialom in ambicijo rasti na mednarodnih trgih so tudi tehnologije z dvojno rabo. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Razvojna priložnost za podjetja s tehnološkim potencialom in ambicijo rasti na mednarodnih trgih so tudi tehnologije z dvojno rabo. FOTO: Shutterstock
    Marjana Kristan Fazarinc
    7. 3. 2026 | 06:00
    8:54
    A+A-

    Vse pomembnejši del evropske razvojne strategije celotne družbe postaja tudi dvojna raba tehnologij. To je pristop, pri katerem ista tehnologija ustvarja vrednost v civilnem in varnostnem okolju ter s tem krepi konkurenčnost in odpornost gospodarstva.

    Tehnologije z dvojno rabo (ang. dual-use) so tudi razvojna priložnost za podjetja s tehnološkim potencialom in ambicijo rasti na mednarodnih trgih. To pojasnjujejo tudi v javni agenciji za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije Spirit Slovenija, ki posebno pozornost namenja zagonskim podjetjem, kjer se razvijajo napredne tehnološke rešitve z možnostjo uporabe na več svetovnih trgih.

    Leta 2025 je Spirit Slovenija skupaj z zagonskimi podjetji sodeloval na mednarodnem obrambnem sejmu SIDEC 2025, kjer so se podjetja predstavila v kontekstu naprednih rešitev in rešitev za dvojno rabo. Sofinancirajo tudi izvedbo nacionalne konference, namenjene predstavitvi inovativnih tehnologij z dvojno rabo (Dual-use), ki povezuje odločevalce, industrijo in raziskovalno sfero ter omogoča predstavitev dobrih praks malih in srednje velikih podjetij v širšem mednarodnem kontekstu.

    Razvoj tehnološko zahtevnih rešitev

    Vključevanje slovenskih podjetij v evropske inovacijske instrumente je eden ključnih vzvodov za razvoj tehnološko zahtevnih rešitev. Prek nacionalnih kontaktnih točk za programa European Innovation Council (EIC) in European Institute of Innovation and Technology (EIT), ki delujeta v okviru Spirita Slovenija, podjetja pridobivajo usmerjeno podporo pri prijavah, razumevanju pogojev financiranja ter vzpostavljanju stikov z evropskimi partnerji.

    Tako je, na primer, podjetje Biosistemika prek nacionalne kontaktne točke EIC izkoristilo mehanizme finančne podpore za nadaljnji razvoj tehnologij za dvojno rabo. In kaj vse je podjetju to doprineslo? »EIC mehanizmi finančne podpore so ključno podprli naše raziskovalno-razvojne projekte na področju shranjevanja digitalnih podatkov v obliki DNK. Leta 2020 smo bili uspešni na razpisu EIC Accelerator, leta 2022 pa smo pridobili še financiranje v okviru razpisa EIC Pathfinder Challenges,« nam je pojasnila izvršna direktorica Biosistemike Roswita Golčer Hrastnik.

    Ta podpora, kot dodaja sogovornica, jim je omogočila pospešen tehnološki razvoj, povezovanje z vrhunskimi evropskimi partnerji ter nadgradnjo rešitev do ravni, na kateri so lahko jasno prepoznali tudi njihov tako imenovani potencial dvojne rabe. »Tehnologija DNK hrambe podatkov namreč ni relevantna le za civilne namene, kot sta dolgoročno arhiviranje kritičnih podatkov in trajnostna digitalna infrastruktura, ampak ima pomembne aplikativne možnosti tudi na področju varnosti in obrambe, kjer so zasebnost, odpornost in dolgoročna zaščita podatkov ključne,« je še povedala izvršna direktorica Biosistemike Roswita Golčer Hrastnik.

    Vzpostavljanje nacionalne startup baze

    Je pa sicer Spirit Slovenija v procesu vzpostavljanja sistemsko pomembne nacionalne startup baze, ki bo omogočala strukturiran pregled nad razvojnimi fazami podjetij, njihovo tehnološko usmeritvijo ter ambicijami glede rasti in internacionalizacije. »Projekt nastaja v sodelovanju s podpornim podjetniškim okoljem. Namen baze ni zgolj zbiranje podatkov, ampak oblikovanje analitičnega orodja, ki bo omogočalo bolj ciljno usmerjanje podpornih instrumentov ter učinkovitejše povezovanje podjetij z investitorji, tudi na področjih s potencialom dvojne rabe.«

    Na javni agenciji še pojasnjujejo, da vzporedno poteka strukturiran program internacionalizacije, v okviru katerega se slovenska podjetja vključujejo v mednarodne inovacijske in investicijske tokove prek dogodkov, kot so Web Summit, Startup Grind, ViennaUP in PODIM.

    Podpora podjetjem pri preboju na tuje trge

    Med podjetji, ki jih Spirit Slovenija podpira pri preboju na tuje trge, je tudi podjetje Tofant, ki je razvilo postopek hrambe krvi pri sobni temperaturi. »Rešitev bistveno poenostavlja logistiko in transport ter zmanjšuje stroške in kompleksnost hladne verige. To je primer inovacije na področju globokih tehnologij (ang. deep-tech) s potencialom dvojne rabe (ang. dual-use) – uporabne tako v civilnem zdravstvenem sistemu kot v kriznih in varnostnih razmerah, kjer je zanesljiva preskrba s krvjo ključna,« pojasnjujejo v Spiritu Slovenija. Pri tem dodajajo, da se bo omenjeno podjetje predstavilo tudi na enem izmed najpomembnejših dogodkov za zagonska podjetja v ZDA, konferenci Startup Grind v Silicon Valley, ki bo konec aprila letos. Konference naj bi se udeležilo več kot 5000 zagonskih podjetij ter vlagatelji in podjetja, ki so pripravljeni z njimi graditi prihodnost.

    image_alt
    Evropske spodbude za inovativnost

    Direktorja podjetja Tofant, Tadeja Tofanta, smo zato vprašali, kaj pričakujejo od predstavitve na konferenci Startup Grind. »Konferenco vidimo predvsem kot priložnost za predstavitev raziskovalnega napredka širši strokovni in investicijski javnosti. To je zgodnja faza razvoja, zato je za nas pomembna predvsem strokovna povratna informacija in vzpostavljanje partnerstev za nadaljnjo validacijo. Naš cilj ni spektakularna napoved, ampak iskanje dolgoročnih sodelovanj za nadaljnje raziskave, klinično preverjanje in postopno implementacijo, če se bo tehnologija izkazala za varno in učinkovito.«

    In kakšna je njihova inovacija na področju globokih tehnologij (deep-tech)? »Raziskujemo metodo stabilizacije rdečih krvničk, s katero želimo podaljšati obdobje njihove uporabnosti ob ohranjeni funkcionalnosti. Sedanji standard omogoča shranjevanje eritrocitov do 42 dni pri nizkih temperaturah. V laboratorijskih pogojih smo pokazali, da je mogoče pod določenimi pogoji ohraniti celično integriteto in sposobnost vezave kisika tudi po daljšem obdobju shranjevanja. Poudariti je treba, da gre za raziskovalno fazo. Do zdaj so bili rezultati potrjeni v kontroliranih laboratorijskih pogojih, naslednji korak pa je postopna predklinična in pozneje klinična validacija,« pojasnjuje direktor Tofant in dodaja, da je njihov pristop previden in usmerjen v preverjanje varnosti, stabilnosti ter biološke funkcionalnosti.

    Predstavitev inovacij in zagonskih podjetij na konferenci junija lani v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Predstavitev inovacij in zagonskih podjetij na konferenci junija lani v Parizu. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Na vprašanje, ali pripravljajo še kakšne projekte, pa direktor Tofant odgovarja, da se osredotočajo na prehod iz laboratorijskih testov v predklinično fazo. »Razvili smo model akutne izgube krvi, ki nam omogoča dodatno preverjanje funkcionalnosti shranjenih eritrocitov. Glavni poudarek je še vedno na temeljiti znanstveni validaciji. Raziskujemo tudi potencialne uporabe v okoljih, kjer je logistika hlajenja zahtevna, vendar je za takšne aplikacije potrebna nadaljnja raziskava in regulatorna potrditev. V tej fazi se izogibamo špekulacijam o širši implementaciji, dokler ne bodo zbrani ustrezni podatki.«

    In kako v podjetju Tofant spremljajo hitre tehnološke spremembe v industriji? »Področje transfuzijske medicine je upravičeno regulirano in konservativno. Spremembe zahtevajo obsežno dokumentacijo in dokazovanje varnosti. Sodelujemo z akademskimi strokovnjaki, spremljamo regulatorne smernice in znanstveno literaturo ter postopno nadgrajujemo raziskovalne metode. Zavedamo se, da je vsaka sprememba na področju krvnih pripravkov občutljiva in zahteva dolgotrajen proces preverjanja. Naš pristop temelji na postopnem zbiranju podatkov in transparentni znanstveni metodologiji.«

    Kateri pa so največji izzivi pri širjenju poslovnih aktivnosti? Kot pravi Tadej Tofant, je največji izziv regulatorni okvir, saj gre za področje z najvišjimi standardi varnosti. Prehod iz laboratorijskega dokaza koncepta v klinično uporabo je dolgotrajen proces. »Drugi izziv je financiranje raziskovalnih faz, ki so kapitalsko zahtevne in časovno dolge. Naš pristop je zato usmerjen v postopno napredovanje, iskanje ustreznih partnerjev ter odgovorno predstavljanje rezultatov. Zavedamo se, da je na tem področju pomembna predvsem znanstvena kredibilnost in potrpežljivost,« še zaključuje direktor podjetja Tofant.

    Aktivnost je financirana iz Mehanizma za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije, ki ga financira Evropska unija – NextGenerationEU.

